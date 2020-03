Xbox Series X: la console è sottovalutata secondo un analista

La scorsa settimana è stata particolarmente importante per Microsoft e per la sua console di prossima generazione. Possiamo dirlo con certezza, siamo sicuramente sulla buona strada, le caratteristiche di Xbox Series X ed anche PS5 sono eccezionali. Benji Sales, un analista di mercato ha dichiarato che la console americana potrebbe avere un impatto sul mercato più ampio rispetto a quanto si pensi, e ad ora il potenziale è decisamente sottovalutato. Qui di seguito potete leggere le sue dichiarazioni ufficiali.

“Ad essere onesto, più guardo come stanno le cose e più penso che la gente stia sottovalutando il potenziale di Xbox Series X in termini di vendite specialmente in USA“. Le dichiarazioni di Sales si rivolgono soprattutto per quella fetta di pubblico che sta portando le attenzioni più verso PS5, nonostante sulla carta sia inferiore alla console di casa Microsoft. Questa importanza mediatica nei confronti di Sony e della sua console porta inevitabilmente a dimenticare l’impatto che Xbox ha ancora sul mercato, in particolare per quanto riguarda il Nord America.

Despite frankly horrendous messaging leading into this generation Xbox One has done really respectable in the US (Europe is where things REALLY dropped off) Lot of people forget how strong a brand Xbox is in the US specifically. 360 was a monster here. — Benji-Sales (@BenjiSales) March 26, 2020

Secondo l’analista, sul piano mondiale in termini di vendite vincerà PS5, ma Xbox Series X potrebbe andare molto meglio di quanto si possa aspettare. Il marchio Xbox ha sempre avuto una presenza più forte negli Stati Uniti e, nonostante il leggero passo falso con One, 360 è stata a dir poco mostruosa a livello di vendite, macinando record su record. Sales ha finito il discorso tirando fuori la questione Halo Infinite e di quanto questo titolo sia importante per il marchio. “Halo Infinite è destinato ad essere IL gioco di lancio per la console next gen e un titolo di estrema importanza per la salute della loro più grande proprietà intellettuale. Immagino che pressione possa esserci su 343 Industries“.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete convinti che in questo momento il potenziale di Xbox Series X sia particolarmente sottovalutato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti la console di casa Microsoft.