Xbox Series X: Microsoft promette, ci aspettano 4 settimane di novità

Più il tempo passa più il fatidico giorno si avvicina. Manca sempre meno tempo all’inizio della nuova generazione di console e noi come voi siamo assolutamente eccitati al pensiero di cosa ci prospetterà il futuro del gaming. Le due aziende “rivali” hanno ormai mostrato le loro punte di diamante, ora dovremmo testarle e vedere nei prossimi anni come verranno giocate le carte da parte di Sony e Microsoft. Come sappiamo Xbox Series X si dimostra sulla carta la console più potente di tutte, come lo testimonia anche il spettacolare spot pubblicato la scorsa settimana con ormai l’iconica frase “Power Your Dreams”.

Negli ultimi giorni il web si sta riempendo di speculazioni di ogni tipo, ma alle volte escono fuori dichiarazioni interessanti. Josh Munsee, Senior Global Marketing Manager di Microsoft, ha risposto ad un utente affermando che nelle prossime 4 settimane prima del lancio di Xbox Series X ci saranno altre grosse novità. Inutile dirlo che queste dichiarazioni hanno fatto il giro del mondo portando le speculazioni alle stelle. Ricordiamo infatti quel famoso lunedì di diverse settimane fa quando Microsoft ha deciso di aprire il portafoglio e comprare Bethesda, lasciando di stucco tutto il mondo.

I know we keep saying it but we genuinely have more to come. This is the kickoff to our paid media campaign, but in the final 4 weeks to launch we have so many global activations, activities and content still coming. Should be a lot of fun!

— Josh Munsee (@joshmunsee) October 9, 2020