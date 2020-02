Xbox Series X sarà molto più potente di PS5, stando a un leak sulle specifiche della GPU

Mancano ancora diversi mesi all’uscita delle console di prossima generazione, ma nonostante questo non ci si ferma un attimo dal parlare di Xbox Series X e Playstation 5. Nonostante manchino ancora molteplici dettagli cruciali su entrambe le nuove console, in questo periodo di attesa sono le voci di corridoio a farla da padrone. Stando a un nuovo leak, sembrerebbe che le specifiche tecniche della nuova console di Microsoft facciano pensare a una netta superiorità rispetto alla macchina next gen di Sony.

A riportare il tutto è stata la redazione di Eurogamer, che ha condiviso sulle proprie pagine un leak che mette in mostra quelle che sarebbero alcune specifiche della prossima Xbox Series X. La differenza messa in rilievo dal leak sta nella GPU. Si dice che la piattaforma Microsoft arriverà al lancio con una configurazione equivalente a quella di un PC dalle prestazioni da fascia alta, con una GPU Navi a 56 cluster, in contrapposizione ai 36 cluster di PS5.

Se questa voce di corridoio si rivelerà essere attendibile, vorrà dire che Microsoft si andrà ad approcciare alla nuova generazione in modo molto più aggressivo di quanto non abbia fatto con l’attuale generazione. Oltre a questo, Xbox Series X potrà contare anche sul supporto di un parco di team di sviluppo di grandissimo livello, con gli Xbox Games Studios che hanno tra le loro fila software house come: Obsidian Entertainment, 343 Industries, Ninja Theory, Rare, The Initiative e molte altre ancora.

Sembra quindi che la partita a scacchi tra Microsoft e Sony sia solamente agli inizi. C’è ancora moltissimo da scoprire su Xbox Series X e PlayStation 5, e sicuramente nel corso dei prossimi mesi arriveranno nuovi e succulenti dettagli su quel che ci possiamo aspettare dalla next gen. Pensate che Xbox Series X possa essere veramente più potente di PS5? O credete che sarà il contrario?