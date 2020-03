Xbox Series X: secondo Digital Foundry il Ray Tracing sarà migliore di quello PS5

Nuova settimana, altro scontro tra console di prossima generazione. Abbiamo imparato a memoria ormai le caratteristiche di Xbox Series X e PS5 e, seppur sulla carta, la nuova console di casa Microsoft sembrerebbe aver vinto questa battaglia. Quest’oggi parleremo nuovamente del Ray Tracing. Per chi non lo sapesse, si tratta di una tecnica di rendering che permette la visualizzazione di scene simulando il comportamento realistico della luce, questa, nell’ultimo periodo, si sta diffondendo sempre di più nell’ambito del gaming tanto che sarà una delle caratteristiche principali delle console di nuova generazione.

Quindi, il Ray Tracing di Xbox Series X sarà migliore di quello PS5, per via delle caratteristiche tecniche superiori sulla carta. Sul famoso forum Resetera, che nell’ultimo periodo si sta mettendo davvero in mostra, Alex Battaglia di Digital Foundry ha detto la sua sulla questione, e per lui non ci sono proprio dubbi. Ecco quello che ha detto: “Xbox Series X sarà superiore per quanto concerne il ray tracing. Una GPU migliore con più potenza sugli shader, più intersection test e maggiore banda corrisponde a migliori performance nel ray tracing. È semplice buon senso“.

I’ve chatted to a few devs and they have confirmed the power difference is quite staggering. However they have said it doesn’t mean you can’t make good games on the PS5. These fanboys clearly don’t care about that and are massively rattled.

— Chris Grannell (@CJGrannell) March 22, 2020