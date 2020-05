Xbox Series X: il salto generazionale sarà enorme secondo uno sviluppatore

Xbox Series X, la futura console next-gen di Microsoft, si prospetta essere molto più potente rispetto alle attuali console e, recentemente, un noto sviluppatore ha affermato durante un’intervista che il salto generazionale sarà enorme per quanto riguarda il versante performance. In aggiunta ha anche asserito che Xbox Series X sarà in grado di far girare i videogiochi in risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo senza difficoltà.

A parlare delle presunte prestazioni di Xbox Series X sono stati Tor Frick e Arcade Berg ovvero i fondatori di Neon Giant, la casa produttrice dell’atteso videogame The Ascent. Durante l’intervista hanno affermato che Xbox Series X riesce ad eseguire i videogiochi con una fluidità sorprendente e hanno aggiunto che “i caricamenti sono talmente veloci che sembrano avvenire per magia“.

Un lavoro certosino da parte di Microsoft.

“Il salto generazionale dalle console attuali a Xbox Series X è enorme. Ovviamente The Ascent gira in risoluzione 4K a 60 fps, che è incredibilmente veloce” ha affermato Tor Frick. Successivamente ha aggiunto come la distanza di rendering non sia limitata, permettendo dunque di rappresentare su schermo ogni elemento che sia effettivamente visibile. Secondo i due fondatori, un ulteriore vantaggio di Xbox Series X rispetto alla corrente generazione di console è la facilità con cui si possono sviluppare i titoli e ciò permette ai creatori di dedicarsi interamente agli aspetti creativi dell’opera videoludica, sapendo che qualsiasi cosa si voglia realizzare non sarà limitata dall’aspetto tecnico della piattaforma.

Insomma, se ciò che è stato affermato dai due sviluppatori fosse vero, la potenza dell’hardware di Xbox Series X dovrebbe essere incredibile e sicuramente gli appassionati saranno lieti di sapere che la console di Microsoft sembrerebbe riuscire , a quanto detto, a garantire le performance pubblicizzate durante la campagna promozionale. Infine, se siete interessati alle console di prossima generazione, vi consiglio di leggere questo articolo su una delle principali differenze fra PS5 e Xbox Series X: la frequenza variabile.