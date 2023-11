Xbox Series X torna in sconto per Natale! -17%

State pensando di acquistare Xbox Series X per fare un salto nella nuova generazione, oppure di regalarla a un vostro caro per Natale (a tal proposito, vi consigliamo di leggere i nostri articoli ricchi di tantissime idee regalo)? In entrambi i casi sarete felici di sapere che la console più potente di casa Microsoft è tornata in sconto a soli 455,50€ invece di 549,99€ su Amazon!

Xbox Series X, chi dovrebbe acquistarla?

Xbox Series X è l'acquisto ideale per chi cerca una console di nuova generazione, la quale offra prestazioni spettacolari e permetta, dunque, di godere dei titoli più recenti in modo estremamente fluido e performante. Equiparabile alla versione Standard della PlayStation 5, questa console è dotata del lettore dischi, consentendovi, dunque, di giocare a tutte le opere fisiche delle scorse generazioni grazie alla retrocompatibilità.

Un grande vantaggio di Series X è l'accesso al catalogo dell'Xbox Game Pass, il servizio di Microsoft che offre una vasta libreria con centinaia di titoli in continua espansione con una spesa di pochi euro al mese. Questi giochi possono essere scaricati in qualsiasi momento e giocati persino in cloud gaming, rendendo la console ideale per chi desidera risparmiare sui giochi e sperimentare continuamente nuovi titoli.

Insomma, se siete alla ricerca di Xbox Series X non possiamo non consigliarvi di approfittare dell'ottima offerta proposta da Amazon. Inoltre, a renderla ancora più conveniente è il fatto che potrete optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

