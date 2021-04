Xbox Series X|S: update migliorerà il Quick Resume

Gli utenti Alpha Skip-Ahead del programma Xbox Insider, dal 19 aprile 2021, hanno iniziato ad esaminare il nuovo aggiornamento (2108.210416-2200) per Xbox Series X|S. Diverse le nuove funzionalità e correzioni, ma le più succulente riguardano la gestione dell’audio e il Quick Resume. Per chi non lo conoscesse, il programma Xbox Insider, come riportato dal sito ufficiale (da cui potrete iscrivervi ad esso), è un “[…] programma che permette di esaminare e fornire commenti relativi ai contenuti Xbox prima che vengano rilasciati al pubblico“. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, esaminiamo assieme cosa il nuovo update offrirà all’utenza!

Per quanto riguarda la gestione dell’audio, gli utenti potranno abilitare il passthrough audio con le app multimediali. Basterà seguire il seguente percorso: Impostazioni> Audio> Avanzate> Consenti passthrough sulla console. In sostanza, con la funzionalità passtrhough attiva, sarà la console stessa a gestire la conversione dell’audio delle app multimediali compatibili.

La nuova feature di Quick Resume, invece, permetterà di visualizzare quali giochi sono momentaneamente in stand-by, pronti ad essere riavviati istantaneamente da dove l’utente aveva interrotto la sua partita. Inoltre, la Guida indicherà se il gioco in esecuzione supporta Quick Resume. Un aggiornamento davvero gradito, che offrirà all’utenza un ulteriore controllo sui propri contenuti. L’update 2108.210416-2200, risolverà anche diverse problematiche relative agli aggiornamenti e al sistema. Potrete visualizzare, inoltre, ulteriori dettagli ed i problemi noti a cui Microsoft sta attualmente lavorando, cliccando qui.

