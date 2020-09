Xbox: non vi è chiaro lo Smart Delivery? Microsoft ve lo spiega

In queste ultime due settimane Microsoft ha spinto moltissimo su ciò che verrà proposto nella prossima generazione delle proprie console. Mentre attendiamo pazientemente il giorno del day one di Xbox Series X e Series S, che vi ricordiamo essere il 10 novembre, la compagnia di Redmond in queste ultime ore sta ultimando le ultime chiarificazioni sui propri servizi. Tra questi c’è anche il nuovo Smart Delivery, protagonista di un nuovo post apparso su Twitter.

Parliamo del profilo ufficiale di Xbox UK, il quale nelle scorse ore ha caricato un brevissimo video che mette in chiaro una volta per tutte come fare per usufruire della funzione Smart Delivery. Come viene spiegato nel video, non serve un grosso impegno per effettuare al meglio gli step necessari per attivare lo Smart Delivery sui titoli che lo supporteranno. Basterà quindi assicurarsi che nelle versioni fisiche e digitali dei giochi appaia il logo dello Smart Delivery e il gioco sarà fatto.

Here's a thread on how you can upgrade games to Xbox Series X | S with Smart Delivery in a few easy steps 👇 pic.twitter.com/Ra1gYFcZZX — Xbox UK (@xboxuk) September 24, 2020

È davvero così facile, e non servirà muovere un altro dito in operazioni più macchinose. Vi ricordiamo che il servizio Smart Delivery permetterà di usufruire dei titoli precedentemente acquistati su Xbox One anche sulle console next gen Series X e S. Questo senza dover riacquistare il gioco in questione una seconda volta, ma semplicemente attivando la funzione Smart Delivery che renderà agile e semplice il passaggio da una console all’altra.

Ormai ci siamo, le console di prossima generazione non hanno più alcun segreto da svelare e non ci resta che attendere il giorno dell’uscita per entrare a tutti gli effetti nella nuova generazione videoludica. Cosa ne pensate di questo nuovo servizio proposto da Microsoft? Diteci il vostro parere nella sezione dedicata ai commenti.