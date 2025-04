Le Offerte di Primavera di Amazon sono ufficialmente concluse, ma per molti di voi c’è ancora una buona notizia: alcuni dei prodotti più ambiti sono rimasti scontati o comunque a prezzi molto vicini a quelli promossi durante la settimana di offerte, che si è svolta dal 25 al 31 marzo. Se non avete avuto la possibilità di approfittare dell'evento, questa è un'ulteriore occasione per fare acquisti a ottimi prezzi, senza dover attendere altri saldi stagionali. In questo articolo vi segnaliamo 8 prodotti che sono rimasti in offerta anche dopo la fine della Festa delle Offerte di Primavera.

Tra gli articoli che continuano a essere scontati c'è una TV Sony, un'ottima scelta per chi desidera un’esperienza di visione immersiva. Inoltre, il Ring Intercom, un prodotto molto apprezzato per la sicurezza domestica, è ancora disponibile a un prezzo favorevole, permettendo a chi se lo fosse perso di assicurarsi uno strumento utile e innovativo per la propria casa. Anche un monitor MSI, molto apprezzato dagli appassionati di gaming e da chi cerca qualcosa di performante per il lavoro, continua a mantenere il suo sconto, offrendo ancora una volta un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nonostante la fine delle offerte ufficiali, molti di questi prodotti sono ancora disponibili con significativi ribassi, quindi se vi siete persi la Festa delle Offerte di Primavera, non preoccupatevi! Con questi articoli potrete comunque fare un affare, approfittando di sconti che non hanno nulla da invidiare a quelli del periodo promozionale. Seppur piccola, la lista completa dei prodotti rimasti scontati la trovate in calce all’articolo.

8 prodotti ancora in sconto dopo le Offerte di Primavera Amazon