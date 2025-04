Considerala una powerbank gigante, ma è molto di più! Sotto i 500€ la trovi solo da una parte

Oggi più che mai, la necessità di disporre di energia portatile è in aumento. Se siete alla ricerca di una soluzione versatile, potente e conveniente, il generatore portatile ALLPOWERS R1500 rappresenta un'ottima scelta. Con un prezzo sotto i 500€, è l'ideale per chi vuole una centrale elettrica che assicura prestazioni elevate senza dover investire una fortuna. Disponibile a questo prezzo solo su Aliexpress, questa soluzione offre un'alimentazione stabile e sicura, perfetta per chi ha bisogno di energia in movimento.

Vedi offerta

ALLPOWERS R1500, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ALLPOWERS R1500 non è un semplice generatore portatile. È una centrale elettrica avanzata dotata di un regolatore di carica MPPT integrato, che le consente di raggiungere un ingresso solare fino a 650W. Grazie a questa tecnologia, la ricarica tramite pannelli solari è estremamente efficiente. Inoltre, con l'uso del cavo CA incluso, è possibile caricare la batteria da 0 all'80% in soli 40 minuti, un tempo molto inferiore rispetto ad altri modelli simili. Per i momenti di riposo, la modalità di ricarica silenziosa (sotto i 43 dB) rende questo prodotto comodo durante la notte.

Un altro punto di forza dell'ALLPOWERS R1500 è la sua versatilità nelle uscite. Con ben 11 porte di uscita, tra cui 4 porte AC da 220V, 2 USB-C da 100W e 2 porte di ricarica rapida USB-A, il generatore è in grado di alimentare una vasta gamma di dispositivi, dai più piccoli come smartphone e laptop, fino a apparecchiature più grandi come frigoriferi e sistemi di illuminazione. Inoltre, la capacità della batteria è enorme: 1152Wh che possono essere ulteriormente espansi utilizzando i pacchi batteria aggiuntivi B1000, fino a un massimo di 4608Wh.

La durabilità dell'ALLPOWERS R1500 è un altro aspetto fondamentale. Grazie alla batteria LiFePO4, la centrale elettrica può mantenere più dell'80% della sua capacità anche dopo 3500 cicli di ricarica, e oltre il 50% dopo 6500 cicli. Questo significa che può essere utilizzata per più di 10 anni, garantendo un utilizzo a lungo termine senza dover sostituire la batteria. Inoltre, il sistema di protezione BMS monitora continuamente tensione, corrente e temperatura, assicurando un funzionamento sicuro in tutte le condizioni. Infine, la funzione UPS (alimentazione ininterrotta) consente di proteggere i dispositivi sensibili da improvvisi cali di corrente, rendendola ideale anche per situazioni di emergenza.

Vedi offerta