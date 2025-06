Se siete alla ricerca di una soluzione energetica affidabile, potente e conveniente, la power station portatile ALLPOWERS S2000 Pro è ciò che fa per voi. Questa batteria di accumulo, progettata per offrire massime prestazioni sia in casa che in viaggio, garantisce energia costante anche senza l’ausilio di pannelli solari. È l’ideale per affrontare interruzioni di corrente, per il campeggio o per supportare attrezzature professionali ovunque ne abbiate bisogno.

ALLPOWERS S2000 Pro, chi dovrebbe acquistarla?

Con una potenza di 2.400 W (e una sovratensione fino a 4.000 W), la S2000 Pro è in grado di alimentare facilmente elettrodomestici, strumenti da lavoro e dispositivi elettronici. La sua capacità di 1.451 Wh e il sistema con inverter a onda sinusoidale pura assicurano una corrente stabile e sicura per ogni tipo di apparecchio. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida, la batteria si ricarica dallo 0 al 100% in appena 1,5 ore combinando ingresso CA e solare, rendendola una delle più veloci sul mercato.

Questa power station è progettata per durare nel tempo: con oltre 2.500 cicli di vita all’80%, rappresenta un investimento a lungo termine. Il sistema MPPT da 1000 W ottimizza l’ingresso solare, mentre la funzione UPS con 6 livelli di protezione vi assicura un passaggio istantaneo in caso di blackout, senza interruzioni per i dispositivi collegati. Inoltre, è ecologica, senza gas e decisamente economica rispetto ai generatori tradizionali.

Oggi avete un’occasione imperdibile per acquistarla: 560€ di sconto immediato, a cui potete aggiungere un 10% extra utilizzando il coupon "AFALL". Approfittate di questa promozione per dotarvi di una power station portatile che non solo vi copre sempre, ma lo fa con efficienza, rispetto per l’ambiente e una straordinaria convenienza.

