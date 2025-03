Le anteprime di primavera di Amazon hanno spinto la sua TV QLED (-51%) tra i bestseller

Le anteprime della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon hanno già fatto parlare di sé, e tra i prodotti più apprezzati troviamo la Amazon Fire TV Omni QLED da 55”. Grazie a uno sconto del 51%, il prezzo è sceso a soli 389,99€, rendendola una delle smart TV più acquistate del momento. Un'occasione imperdibile per chi desidera un’esperienza visiva di alto livello senza spendere una fortuna. Ma cosa rende questa TV così speciale? Scopriamo insieme le sue caratteristiche principali.

Amazon Fire TV Serie Omni QLED, chi dovrebbe acquistarla?

Dotata di tecnologia Quantum Dot 4K (QLED), questa Fire TV offre colori più luminosi, ricchi e realistici, migliorando la qualità di film, serie TV e eventi sportivi in diretta. Il supporto per Dolby Vision IQ e HDR10+ adattativo garantisce una gamma di colori ancora più profonda e dettagliata, mentre la funzione di luminosità adattiva regola automaticamente la brillantezza dello schermo in base alla luce ambientale. Inoltre, grazie alla retroilluminazione local dimming full-array con 64 zone, il contrasto è ancora più intenso, con neri più profondi e bianchi più brillanti.

Oltre alla qualità visiva, la Fire TV Omni QLED offre numerose funzioni smart. Con la Modalità Ambiente, il televisore può trasformarsi in una vera opera d’arte, mostrando oltre mille quadri gratuiti, foto personali e widget di Alexa. Il supporto per servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e molti altri garantisce un’infinità di contenuti sempre disponibili. Inoltre, grazie ai microfoni integrati, potete gestire la TV completamente a mani libere con Alexa, chiedendole di accendere la TV, trovare contenuti o controllare i dispositivi connessi.

Per un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente, la Fire TV Omni QLED supporta Alexa Home Cinema, permettendovi di collegare speaker Echo senza fili o una soundbar tramite HDMI eARC per un audio di qualità superiore. Con 4 ingressi HDMI, potete collegare console, decoder TV satellitare e altre periferiche senza problemi. Infine, Amazon ha progettato questa TV con funzioni di protezione della privacy, inclusa la possibilità di disattivare elettronicamente i microfoni. Insomma, con uno sconto così vantaggioso, questa smart TV rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

