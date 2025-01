Anche Xiaomi ha la sua TV Mini LED da 65". Con lo sconto è un affare

Le smart TV Mini LED stanno rapidamente diventando uno standard per chi cerca immagini di qualità elevata, grazie alla loro capacità di offrire un contrasto e una luminosità superiori. Xiaomi ha la sua proposta da 65 pollici, una soluzione che punta a unire prestazioni e un prezzo competitivo. Disponibile al costo base di 849,99€, la TV può essere acquistata con uno sconto iniziale a 799,99€. Tuttavia, è possibile ottenere un ulteriore coupon direttamente sulla pagina del prodotto, che abbassa ulteriormente il prezzo a circa 720€, rendendola estremamente interessante per chi cerca una TV Mini LED di alta gamma.

Xiaomi TV S, chi dovrebbe acquistarla?

Il modello Mini LED da 65 pollici di Xiaomi si distingue per il suo contrasto superiore, garantito da 392 zone di oscuramento locale, che assicurano neri profondi e immagini vivide. La luminosità massima raggiunge i 1.200 nit, rendendo la TV ideale per contenuti HDR. Inoltre, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, questa TV è perfetta per i videogiocatori e per chi cerca un’esperienza fluida e senza lag anche con scene in rapido movimento. L’integrazione di Dolby Vision IQ e Dolby Atmos consente di adattare automaticamente l’immagine e il suono all’ambiente circostante, migliorando ulteriormente la qualità visiva e sonora.

Xiaomi ha sviluppato autonomamente un’elaborazione del colore che, combinata con un algoritmo di espansione della gamma cromatica, permette di trasformare immagini con una gamma limitata in rappresentazioni visivamente più ampie e ricche. Grazie alla vasta gamma di colori e al controllo preciso di ciascun tono, la TV offre un’esperienza HDR migliorata con colori vibranti e realistici, riproducendo fedelmente la brillantezza e la diversità cromatica della natura. Queste caratteristiche la rendono ideale per gli amanti dei dettagli e per chi desidera godere di film, serie TV e videogiochi con una qualità visiva senza compromessi.

Con il suo prezzo competitivo e caratteristiche tecniche avanzate, la TV Mini LED da 65 pollici di Xiaomi rappresenta un affare da prendere in considerazione. Le prestazioni elevate, unite a funzionalità di ultima generazione come il Dolby Vision IQ e il Dolby Atmos, la rendono una delle proposte più interessanti nel panorama delle TV premium. A poco più di 700€, questa TV non solo compete con i grandi marchi, ma si posiziona come una scelta intelligente per chi cerca qualità e risparmio in un unico prodotto.

Vedi offerta su Xiaomi