Aspettavi i Pixel Buds Pro 2? Mediaworld te li offre a un prezzo bomba

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari wireless di qualità premium, Mediaworld ha un'offerta che non potete perdere: i Pixel Buds Pro 2 sono disponibili a soli 199€. Questo prezzo potrebbe non durare a lungo, soprattutto perché alcune colorazioni sono già esaurite. Leggeri, compatti e progettati per il massimo comfort, questi auricolari rappresentano un'ottima opportunità per chi desidera combinare design ergonomico e tecnologia all'avanguardia.

Pixel Buds Pro 2, chi dovrebbe acquistarli?

I Pixel Buds Pro 2 sono stati realizzati con attenzione ai dettagli, utilizzando dati provenienti da 45 milioni di orecchie diverse, un impegno che li rende estremamente comodi da indossare per tutto il giorno. Inoltre, sono dotati di uno stabilizzatore girevole che consente di adattarne la posizione durante l'attività fisica, garantendo stabilità e comfort anche nelle situazioni più dinamiche. Questa caratteristica li rende ideali sia per chi pratica sport che per chi desidera un utilizzo prolungato senza fastidi.

Uno degli elementi distintivi dei Pixel Buds Pro 2 è il chip Tensor A1, sviluppato appositamente per sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale di Google. Questo processore, capace di elaborare dati a una velocità 90 volte superiore a quella del suono, offre un audio di qualità eccezionale. Tra le sue funzionalità principali spiccano la cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 2.0, che si adatta dinamicamente all'ambiente circostante fino a 3 milioni di volte al secondo, e un’esperienza sonora immersiva grazie ai grandi driver da 11 mm.

Con i Pixel Buds Pro 2, la comodità non riguarda solo l'ergonomia, ma anche l’interazione. Grazie ai comandi vocali, è possibile chiedere assistenza a Gemini per leggere email, ottenere indicazioni stradali o persino prendere appunti in tempo reale. L’audio spaziale con tracciamento della testa, invece, porta l’esperienza di ascolto a un livello superiore, offrendo bassi potenti e acuti cristallini.

