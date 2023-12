Calendario dell'avvento di Tom's: scopri l'offerta del 23 dicembre

Ormai il Natale è davvero vicinissimo e, se vi manca ancora qualche regalo last minute, è decisamente giunto il momento di fare gli ultimi acquisti. Per aiutarvi nella scelta, quest'anno abbiamo inaugurato sulle pagine di Tom's una nuova tradizione natalizia: il nostro speciale "Calendario dell'Avvento", con cui vi stiamo accompagnando al fatidico 25 dicembre con un'offerta super conveniente ogni giorno. Quest'oggi abbiamo scelto per voi l'eccezionale smart TV Samsung Neo QLED 4K da 55", in offerta su Amazon a soli 999€ invece di 1.299€!

Samsung Neo QLED 4K, chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV dalla qualità a dir poco incredibile rappresenta un investimento perfetto per gli appassionati di cinema e tecnologia, che non si accontentano di una buona immagine ma ricercano un pannello capace di offrire un'esperienza visiva eccezionale e un suono coinvolgente. Avrete, infatti, la certezza di star acquistando uno dei migliori modelli sul mercato: grazie alla straordinaria tecnologia Neo QLED di Samsung, questo TV offre contrasti ultra nitidi in risoluzione 4K, regalando immagini vivide e neri profondi, per un'esperienza visiva pari a quella del cinema.

Si tratta, inoltre, di un vero gioiello per i videogiocatori, giacché la tecnologia Quantum Matrix eleva la resa visiva delle immagini, enfatizzando anche i dettagli più piccoli e rendendo il complesso spettacolo visivo pulito e coinvolgente, specialmente durante le sessioni di gioco. E, parlando di gaming, la Samsung Neo QLED è progettata con particolare attenzione per ottimizzare l'esperienza di gioco, essendo dotata di funzionalità come la Motion Xcelerator Turbo Pro, la quale offre un refresh rate fino a 144 Hz senza lag o interruzioni, e della tecnologia FreeSync Premium Pro di AMD, per un'ottima fluidità di gioco senza scatti o sfarfallii dello schermo.

Insomma, parliamo di un televisore davvero straordinario, che rivoluzionerà la vostra esperienza di home cinema grazie all'unione del potente processore Neo Quantum 4K di Samsung e di una sofisticata intelligenza artificiale interna. Non possiamo, dunque, non consigliarvela, soprattutto a un prezzo così conveniente! Inoltre, avrete anche modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi invitiamo, però, a coglierla il prima possibile, dato che le scorte e l'offerta stessa stessa potrebbero terminare a breve. Infine, per non perdervi nemmeno un'offerta del nostro Calendario dell'Avvento, vi suggeriamo di salvare nei preferiti la pagina dedicata alle promozioni.

