Aspirapolvere robot 2 in 1: STUPENDO e costa POCHISSIMO! (-17%)

Se le vostre giornate sono piene di impegni e faticate a tenere la casa pulita, avete bimbi e animali domestici ma volete mantenere l'ambiente domestico salubre, un aspirapolvere robot potrebbe essere la vostra salvezza. Meglio ancora se si tratta di un modello 2 in 1 capace di aspirare i detriti e lavare i pavimenti, come il Cecotec Conga 7490 Ultimate Genesis che oggi è disponibile su Amazon a soli 139,90€ anziché 169€ grazie a uno sconto del 17%. Questa offerta è perfetta per tutti coloro che cercano un modo per alleggerire le faccende domestiche e migliorare la pulizia della casa senza sforzi ma non hanno intenzione di spendere cifre assurde per un robot aspirapolvere.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti, chi dovrebbe acquistarlo?

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Cecotec Conga 7490 Ultimate Genesis è un alleato affidabile per la pulizia quotidiana della casa che può farvi risparmiare una marea di tempo ed energie. Pensato per soddisfare le esigenze di pulizia più varie, questo dispositivo è consigliato per abitazioni medio grandi grazie alla sua autonomia di 120 minuti, ma anche a coloro che vivono in ambienti con diverse tipologie di pavimenti, in quanto capace di spazzare, aspirare, passare il mocio e lavare con un'elevata efficienza. Grazie la sua potenza di aspirazione di 2600 PA e la modalità turbo automatica, è particolarmente adatto anche per chi ha animali domestici o necessità di rimuovere lo sporco più ostinato dai tappeti.

Il robot è facilmente gestibile attraverso un'app dedicata, che permette la selezione delle diverse modalità di pulizia, programmazione, e la regolazione dei livelli di aspirazione e lavaggio, offrendo una soluzione tecnologica avanzata per gli amanti degli smart gadgets. Grazie ai suoi sensori di prossimità antiurto e anti-caduta, garantisce una pulizia efficiente e sicura di tutta la superficie domestica senza bisogno di supervisione. Questo modello offre sei modalità di pulizia che si adattano a qualsiasi esigenza, dalla modalità automatica alla pulizia manuale. La sua spazzola centrale multifunzione è progettata per rimuovere efficacemente ogni tipo di sporco, mentre la modalità turbo automatica si attiva per la pulizia di tappeti e il sistema intelligente di lavaggio regola il flusso d'acqua in tre livelli.

Questo robot aspirapolvere 2 in 1 è un investimento intelligente che può migliorarvi la vita facendovi risparmiare tempo e fatica sulle pulizie della casa. Inoltre, usandolo regolarmente potrete avere un ambiente sempre salubre e pulito anche se avete animali domestici che perdono peli o una corte esterna dalla quale è facile portare in casa detriti di ogni genere. Grazie a uno sconto Amazon del 17%, oggi potete risparmiare 30€ sul prezzo di listino e acquistare questo utilissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti a soli 139,90€.

Vedi offerta su Amazon