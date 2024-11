La sfida tra Cagliari e Milan, in programma per la dodicesima giornata della Serie A 2024/2025, si terrà sabato 9 novembre alle 18:00 presso l'Unipol Domus di Cagliari. Questo incontro si preannuncia particolarmente complesso per i padroni di casa, considerando la storia dei confronti tra le due squadre.

Il Milan rappresenta storicamente l'avversario più ostico per il Cagliari in Serie A, con ben 47 sconfitte subite in 82 incontri. I rossoblù hanno conquistato solo otto vittorie, mentre 27 sono stati i pareggi. Contro nessun'altra squadra affrontata più di 12 volte nella massima serie i sardi hanno una percentuale di vittorie così bassa (9,76%).

Foto di NoName_13 da Pixabay

Dove vedere Cagliari - Milan in TV e streaming

La partita Cagliari - Milan prevista per le 20:45 del 2 novembre sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e Sky dalle 17:30.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Cagliari: i rossoblù stanno attraversando un momento molto delicato, specialmente nelle partite casalinghe dove hanno mancato di segnare in quattro dei sei match disputati in questa Serie A 2024/25, con solo quattro reti realizzate in totale. Solo l'Empoli ha fatto peggio in casa. La difesa è particolarmente vulnerabile, avendo subito almeno due reti in sette delle ultime otto partite di campionato, con 17 gol incassati nel periodo. Zito Luvumbo, che segnò il suo primo gol casalingo in Serie A proprio contro il Milan nella sconfitta per 3-1 del settembre 2023, arriva da una rete contro la Lazio e cerca la sua prima doppietta consecutiva in carriera.

Situazione Milan: i rossoneri si presentano all'Unipol Domus con statistiche molto incoraggianti. La squadra ha mostrato una notevole solidità difensiva nelle ultime uscite, con quattro clean sheet nelle ultime sette partite di Serie A, segnando 12 reti e subendone solo cinque. Il Milan è la squadra più prolifica nei primi tempi in questa Serie A (65% dei gol segnati nella prima frazione) e viene da una vittoria in trasferta contro il Monza, con la possibilità di inanellare due successi esterni consecutivi con clean sheet per la prima volta dal marzo 2022. Christian Pulisic si è dimostrato particolarmente ispirato contro il Cagliari, con una doppietta nell'ultimo confronto diretto e tre gol totali contro i sardi, suo record personale in Serie A insieme ai gol segnati al Monza.

Probabili formazioni Cagliari - Milan

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Deiola; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Davide Nicola

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emersonm Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Y.Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leão; Camarda. All. Paulo Fonseca

Come vedere Cagliari - Milan dall'estero

Per i tifosi del Cagliari e del Milan che oggi si trovano all'estero, ma non vogliono comunque rinunciare a seguire la partita di Serie A, esiste per fortuna una soluzione per accedere alla diretta dell'incontro. Attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile di superare ogni tipo di restrizione geografica e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.