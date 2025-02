Il match tra Empoli e Atalanta, valido per la 26ª giornata di Serie A, andrà in scena il 23 febbraio alle ore 18:00 presso lo Stadio Carlo Castellani. Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: l’Empoli lotta per la salvezza, mentre l’Atalanta punta a consolidare il proprio posto in zona Champions League. I tifosi potranno seguire la partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, DAZN e NOW, sia tramite abbonamento televisivo che in streaming su dispositivi mobili, tablet e smart TV. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, che promette spettacolo e tensione.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Empoli - Atalanta in TV e streaming

La partita Empoli - Atalanta è prevista per le 18:00 del 23 febbraio e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, DAZN e NOW.

Come arrivano le due squadre

L’Empoli sta attraversando un momento difficile, con una serie di risultati negativi che hanno complicato la sua situazione in classifica. Nelle ultime cinque partite ha raccolto solo un punto, frutto di un pareggio contro il Bologna (1-1 in casa), mentre nelle altre quattro occasioni è uscito sconfitto. Le battute d’arresto contro Milan (0-2), Juventus (1-4), Inter (1-3) e Lecce (1-3) hanno evidenziato le difficoltà della squadra, soprattutto nella fase difensiva, con ben 13 gol subiti in cinque gare. Attualmente, l’Empoli occupa la 17ª posizione in classifica, a rischio retrocessione, e ha un disperato bisogno di punti per risalire. Servirà una prestazione solida per fermare l’Atalanta, ma la squadra dovrà trovare la giusta determinazione per tornare a muovere la classifica.

L’Atalanta, invece, arriva con un morale decisamente più alto, grazie a una serie di risultati che la mantengono stabilmente nelle prime posizioni della classifica. Nelle ultime cinque partite, la squadra di Gian Piero Gasperini ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, dimostrando solidità e capacità di gestione dei momenti difficili. Le vittorie sono arrivate contro squadre abbordabili, mentre i pareggi hanno mostrato una squadra che sa soffrire e portare a casa punti anche in partite complesse. L’unica sconfitta è stata subita contro una delle big del campionato, ma il terzo posto attuale testimonia la competitività della squadra. Vincere contro l’Empoli significherebbe mettere ulteriore pressione sulle rivali nella corsa alla Champions League.

Probabili formazioni Empoli - Atalanta

Empoli (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella/Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace/Pezzella; Esposito/Kouamè, Colombo

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch/Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Ruggeri; Lookman/Samardzic, De Ketelaere; Retegui

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all’estero e volete seguire Empoli - Atalanta in diretta streaming, potreste incontrare restrizioni geografiche sui servizi ufficiali come DAZN e NOW. Per aggirare questo problema, una soluzione efficace è l’utilizzo di una VPN. Servizi come NordVPN, ExpressVPN e CyberGhost permettono di connettersi a un server situato in Italia, simulando una connessione locale e consentendo così l’accesso ai contenuti bloccati. Basta installare la VPN, selezionare un server italiano e accedere normalmente alla piattaforma di streaming desiderata. In questo modo, potrete godervi la partita ovunque vi troviate, senza perdere neanche un minuto di azione.