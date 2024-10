La sfida tra Empoli e Inter, in programma per la decima giornata della Serie A 2024/2025, si terrà mercoledì 30 ottobre alle 18:30 presso lo stadio Castellani di Empoli. Questo incontro si preannuncia particolarmente interessante, considerando i recenti sviluppi nella storia dei confronti tra le due squadre.

L'Inter ha mostrato un dominio quasi assoluto negli scontri contro l'Empoli, essendo la squadra che ha ottenuto più vittorie contro i toscani in Serie A: 25 successi in 32 precedenti (3 pareggi, 4 sconfitte). Particolarmente impressionante è il rendimento recente dei nerazzurri, che hanno vinto 12 delle ultime 13 sfide contro l'Empoli. La solidità difensiva dell'Inter contro i toscani è evidenziata dal fatto che non ha subito gol nelle ultime tre partite di campionato contro di loro, e ora punta a stabilire un record di quattro clean sheet consecutivi contro l'Empoli in Serie A.

Foto di StockSnap da Pixabay

Dove vedere Empoli - Inter in TV e streaming

La partita Empoli - Inter prevista per le 18:30 del 30 ottobre sarà trasmessa in esclusiva su DAZN dalle 18:00.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Empoli: i toscani stanno attraversando un momento difficile, non avendo vinto nelle ultime quattro partite di campionato (2 pareggi, 2 sconfitte). Il problema principale è la sterilità offensiva casalinga: nel 2024 non hanno segnato in nove delle 14 partite disputate in casa, incluse tutte le ultime quattro. Un dato preoccupante è che nessun giocatore dell'attuale rosa ha mai segnato un gol in Serie A contro l'Inter.

Situazione Inter: l'Inter si presenta a questa sfida con statistiche impressionanti in trasferta nel 2024, avendo conquistato 10 vittorie su 14 gare esterne (3 pareggi, 1 sconfitta), anche se ha rallentato nelle ultime sette trasferte con solo tre successi. La difesa nerazzurra sta mostrando qualche crepa rispetto alla scorsa stagione, avendo già subito 13 gol in questo campionato, mentre nello stesso periodo dello scorso anno ne aveva incassati solo cinque. Particolarmente interessante è il rendimento contro l'Empoli in trasferta, dove mantiene la porta inviolata da nove partite consecutive, stabilendo un record nella storia della Serie A per clean sheet consecutivi in trasferta contro una singola avversaria.

Probabili formazioni Empoli - Inter

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Colombo, Solbakken. All. D'Aversa.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

Come vedere Empoli - Inter dall'estero

Per i tifosi dell'Empoli e dell'Inter che nel corso del 30 ottobre si troveranno all'estero e desiderano seguire la partita di Serie A, esiste una soluzione a dir poco semplice per accedere alla diretta dell'incontro. Attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) di alta qualità è possibile infatti avere modo di superare le restrizioni geografiche e guardare la trasmissione come se ci si trovasse in Italia.