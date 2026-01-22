La sfida tra Inter e Pisa, valida per la 22ª giornata di Serie A, andrà in scena il 23 gennaio alle ore 20:45. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati, che potranno seguire il match in diretta streaming su DAZN, soluzione ideale sia per chi si trova all’estero sia per chi preferisce godersi la partita in mobilità o comodamente da casa, senza vincoli di decoder o TV tradizionale. Grazie allo streaming, sarà possibile non perdere neanche un minuto di un incontro che promette spettacolo e contenuti tecnici di alto livello.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter e Pisa in TV e streaming

La partita Inter vs Pisa è prevista per le 20:45 del 23 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L’Inter arriva a questo match forte di una tradizione favorevole contro il Pisa. I nerazzurri hanno infatti vinto le ultime sei sfide disputate contro il club toscano in Serie A, segnando 18 gol complessivi, con una media impressionante di tre reti a partita. Per il Pisa, una striscia negativa così lunga contro una singola avversaria nel massimo campionato si era verificata solo contro la Juventus, tra il 1987 e il 2025.

Anche il fattore San Siro sorride all’Inter: su sette partite casalinghe contro il Pisa in Serie A, i nerazzurri ne hanno vinte sei, comprese le ultime cinque consecutive. L’unica vittoria esterna del Pisa risale a oltre quarant’anni fa, l’1-0 del 6 marzo 1983, un precedente lontano nel tempo e difficile da replicare nelle condizioni attuali.

Dal punto di vista del rendimento stagionale, l’Inter si presenta all’appuntamento in uno stato di forma eccellente. Con 16 vittorie su 21 partite disputate in questa Serie A, i nerazzurri stanno mantenendo un passo da titolo: in tutte le cinque precedenti stagioni in cui avevano ottenuto almeno 16 successi dopo 21 giornate, hanno poi vinto lo Scudetto, l’ultima volta nel 2023/24. Un dato che pesa anche come segnale psicologico, considerando che in tutte quelle occasioni l’Inter ha sempre vinto anche la 22ª partita di campionato, confermando continuità e solidità nei momenti chiave della stagione.

Probabili formazioni Inter e Pisa

INTER (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Barella, Mkhitaryan ; Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Barella, Mkhitaryan ; Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu. PISA (3-4-1-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Durosinmi, Meister. All. Gilardino.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.