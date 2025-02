La Serie A torna in campo con un match cruciale per le sorti della stagione: Lazio - Monza, in programma il 9 febbraio alle ore 15:00. I biancocelesti, in piena corsa per un posto in Champions League, affrontano un Monza in difficoltà, fanalino di coda della classifica. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile sia tramite app che su smart TV, tablet e smartphone. Se vi trovate all’estero e volete seguire la partita senza problemi, continuate a leggere per scoprire la soluzione migliore.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lazio - Monza in TV e streaming

La partita Lazio - Monza è prevista per le 15:00 del 9 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

Dopo un periodo altalenante, la Lazio di Maurizio Sarri arriva a questo incontro con un bilancio di due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare. Nonostante qualche inciampo, la squadra capitolina è attualmente quarta in classifica, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. Le vittorie contro avversari diretti hanno dato fiducia alla squadra, ma la recente sconfitta contro un’avversaria di medio-bassa classifica ha riacceso qualche preoccupazione. Contro il Monza, la Lazio ha un'occasione d'oro per consolidare la propria posizione.

Situazione ben diversa per il Monza, che sta vivendo un periodo nero. La squadra brianzola arriva all’Olimpico con un ruolino di marcia preoccupante: quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque gare. La crisi di risultati ha spinto la squadra all’ultimo posto in classifica, con la necessità di trovare punti preziosi per la salvezza. Contro la Lazio, il Monza parte sfavorito, ma cercherà di strappare almeno un pareggio per interrompere la serie negativa.

Probabili formazioni Lazio - Monza

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Dele-Bashiru, Belahyane, Basic, Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro. All.: Baroni.

Monza (4-4-2): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios, Pereira; Ciurria, Sensi, Urbanski, Kyriakopoulos; Vignato, Mota. All.: Bocchetti.

Come vedere Lazio - Monza dall'estero

Se vi trovate fuori dall’Italia, potreste incontrare restrizioni geografiche su DAZN. Per aggirare questi limiti e guardare Lazio - Monza senza problemi, vi basterà usare una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Una VPN consente di cambiare virtualmente la propria posizione e accedere ai contenuti come se foste in Italia. Servizi come NordVPN o ExpressVPN sono tra i più affidabili per lo streaming, garantendo velocità elevate e connessioni sicure. Una volta connessi a un server italiano, potrete accedere a DAZN senza restrizioni e godervi la partita ovunque vi troviate.