Foto di jarmoluk da Pixabay

Dove vedere Milan - Club Brugge in TV e streaming

La partita Milan e Club Brugge prevista per le 18:45 del 22 ottobre sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. Sarà inoltre possibile seguire l'incontro in diretta streaming su Sky GO e su NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Situazione Milan: i rossoneri si trovano in una posizione critica dopo le sconfitte nelle prime due partite contro Liverpool e Bayer Leverkusen. Con zero punti in classifica, il Milan di Fonseca è chiamato a una prova di carattere contro il Club Brugge. Nonostante un bilancio storicamente positivo contro le squadre belghe in Champions League, la situazione attuale richiede una svolta immediata. La difesa rossonera, che ha mostrato vulnerabilità nelle prime due uscite subendo un totale di 7 gol, dovrà necessariamente trovare maggiore solidità.

Situazione Club Brugge: la squadra belga arriva a San Siro con un approccio più positivo, avendo ottenuto una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate. Il Club Brugge ha dimostrato di saper reggere bene il confronto con squadre di alto livello, avendo già affrontato con successo formazioni della Premier League e della Bundesliga in questa edizione della Champions. La loro solidità difensiva, con solo 2 gol subiti finora nel torneo, rappresenta una sfida significativa per l'attacco del Milan.

Probabili formazioni Milan - Club Brugge

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

Club Brugge (4-1-4-1): Mignolet; Seys, Mechele, Romero, Cuyper; Jashari; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Tzolis; Jutgla.

Come vedere Milan - Club Brugge dall'estero

Per gli appassionati che si trovano all'estero e desiderano seguire la sfida tra Milan e Club Brugge, per fortuna non mancano esistono soluzioni efficaci per aggirare le limitazioni. Attraverso una delle migliori VPN (Virtual Private Network) affidabile e di alta qualità è possibile accedere ai contenuti italiani, incluse le trasmissioni sportive, indipendentemente dalla propria posizione geografica.