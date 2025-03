La sfida tra Napoli e Fiorentina, che si terrà il 9 marzo alle 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, è uno degli appuntamenti più attesi della Serie A. Tuttavia, come per molte partite di questa stagione, l'incontro sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per coloro che si trovano all'estero e non vogliono perdersi l'azione, ci sono soluzioni pratiche. È possibile seguire il match in streaming anche fuori dall'Italia grazie all'uso di una VPN, che consente di simulare la connessione dalla propria regione, accedendo così ai contenuti come se si fosse nel paese di origine.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli - Fiorentina in TV e streaming

La partita Napoli - Fiorentina è prevista per le 15:00 del 9 marzo e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Napoli sta vivendo un momento piuttosto altalenante nelle ultime partite. La squadra di Rudi Garcia non vince da ben 5 partite, registrando 4 pareggi e 1 sconfitta. Nonostante questo, il Napoli mantiene una posizione di rilievo in classifica, occupando attualmente il 2° posto con 50 punti. L'ultima partita disputata contro il Sampdoria si è conclusa con un deludente 1-1, ma la squadra partenopea spera di ritrovare la vittoria contro una Fiorentina che sta attraversando un periodo altrettanto difficile.

La Fiorentina, invece, arriva a questo incontro con un bilancio di 2 vittorie e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite. Nonostante le difficoltà in campionato, la squadra di Vincenzo Italiano si trova al 7° posto con 38 punti e ha mostrato segni di recupero nelle ultime gare, con vittorie contro squadre come Lazio e Bologna. Tuttavia, la Fiorentina ha bisogno di continuità per sperare in un piazzamento europeo, e una vittoria a Napoli potrebbe essere fondamentale per le sue ambizioni.

Probabili formazioni Napoli - Fiorentina

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Biling/Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera/Spinazzola; Lukaku, Raspadori

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic/Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodò, Ndour, Cataldi, Fagioli, Gosens; Beltran, Kean

Come vedere la partita dall’estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire il match tra Napoli e Fiorentina in streaming su DAZN, la soluzione ideale è utilizzare una VPN. Questo strumento consente di "nascondere" la vostra posizione reale e simulare una connessione dall'Italia, permettendovi così di accedere ai contenuti DAZN come se foste nel nostro paese. Per farlo, è sufficiente scegliere una delle migliori VPN, come ExpressVPN, NordVPN, o CyberGhost, e collegarsi a un server italiano. Una volta fatto, potrete accedere senza problemi alla partita, godendovi lo spettacolo del calcio italiano ovunque vi troviate nel mondo.