La Serie A continua a offrire emozioni forti, e il 25 gennaio alle 18:00 si terrà uno degli incontri più attesi del campionato: Napoli contro Juventus. Per chi non potesse essere presente allo stadio, la partita sarà visibile in esclusiva su DAZN. Che siate in Italia o all'estero, non dovete preoccuparvi: con una connessione internet stabile, potete seguire il match comodamente da casa o in movimento, grazie alla possibilità di guardarlo in streaming. Per chi si trova fuori dai confini italiani, l'accesso alla partita è possibile utilizzando una delle migliori VPN, che vi permetterà di aggirare le restrizioni geografiche e assistere alla partita senza problemi.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Napoli - Yuventus in TV e streaming

La partita Napoli - Yuventus è prevista per le 18:00 del 25 gennaio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Come ci arrivano le due squadre

Il Napoli arriva a questo confronto in una forma straordinaria. Le ultime cinque partite hanno visto la squadra di Spalletti collezionare ben cinque vittorie consecutive, consolidando la sua posizione in cima alla classifica della Serie A. La squadra partenopea ha dimostrato un gioco offensivo travolgente e una difesa solida, rendendola una delle squadre più temibili del campionato. Con la motivazione di restare in testa e il morale alle stelle, il Napoli si presenta come favorito per questo scontro diretto.

Dall'altra parte, la Juventus si trova in una posizione più complicata. I bianconeri vengono da due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite. Sebbene la squadra abbia mostrato segni di ripresa, la loro inconsistenza nelle ultime settimane li ha tenuti fermi al 5° posto in classifica, ben lontani dalla vetta. La Juventus cercherà di riscattarsi e approfittare della difficoltà dell'avversario per cercare di accorciare le distanze dalle posizioni di vertice, ma dovrà affrontare il Napoli con una maggiore determinazione se vuole sperare di ottenere un risultato positivo.

Probabili formazioni Napoli - Yuventus

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram, Locatelli; Conceiçao, Kolo Muani, Yildiz. All. Motta.

Come vedere Napoli - Yuventus dall'estero

Se vi trovate all'estero e volete seguire Napoli - Juventus in streaming su DAZN, dovete tenere presente che la piattaforma potrebbe essere geo-limitata in alcune regioni. Tuttavia, non tutto è perduto: utilizzando una VPN, potete connettervi a un server italiano e accedere a DAZN come se foste in Italia. Le VPN migliori garantiscono una connessione sicura, rapida e stabile, permettendovi di non perdere nemmeno un minuto della partita, ovunque vi troviate. Assicuratevi soltanto di scegliere un servizio VPN affidabile e di qualità. Di seguito alcuni consigli: