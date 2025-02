Il match tra Venezia e Lazio, in programma il 22 febbraio alle 15:00, è un'occasione imperdibile per gli appassionati di calcio di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, quindi sarà disponibile solo tramite il servizio di streaming. Per gli utenti che si trovano all'estero, non c'è bisogno di preoccuparsi: grazie a una VPN, sarà possibile accedere a DAZN e guardare l'incontro senza problemi, ovunque vi troviate. Non perdete questa sfida tra due squadre con obiettivi molto diversi in campionato.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Venezia - Lazio in TV e streaming

La partita Venezia - Lazio è prevista per le 15:00 del 22 febbraio e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Come ci arrivano le due squadre

Il Venezia arriva a questo incontro in un periodo particolarmente difficile, con un bilancio di 2 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5 partite. La squadra lagunare si trova attualmente al 19° posto in classifica, a rischio di retrocessione. Nonostante qualche segnale di miglioramento, i ragazzi di mister Paolo Zanetti stanno lottando per trovare la giusta continuità e risalire in classifica. Una vittoria contro la Lazio sarebbe fondamentale per mantenere vive le speranze di salvezza.

D'altro canto, la Lazio arriva con il morale alle stelle grazie a 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite. La squadra di Maurizio Sarri, attualmente al 5° posto, sta mostrando una buona forma e spera di continuare a lottare per un posto in Europa. Nonostante qualche inciampo, i biancocelesti sono una squadra temibile e vogliono approfittare di questo incontro per consolidare la loro posizione in classifica.

Probabili formazioni Venezia - Lazio

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes; Candé; Ellertsson, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Oristanio, Fila.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

Come vedere Venezia - Lazio dall'estero

Per chi si trova all'estero e non vuole perdere la sfida tra Venezia e Lazio, il modo migliore è utilizzare una delle migliori VPN. Con una VPN, potrete connettervi a un server italiano e accedere a DAZN come se foste nel nostro paese. In questo modo, sarà possibile guardare il match senza restrizioni geografiche. Assicuratevi di scegliere una delle migliori VPN per garantire una connessione veloce e sicura, così da non perdere nemmeno un minuto dell'azione sul campo.