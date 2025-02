Dreame AirStyle Pro è l'alternativa a Dyson da 300 euro, disponibile a prezzo lancio da oggi

Il settore degli asciugacapelli e degli strumenti per lo styling accoglie una nuova e potente alternativa ai marchi più blasonati. Dreame AirStyle Pro si propone come un concorrente diretto delle soluzioni Dyson, offrendo prestazioni elevate a un prezzo più accessibile. Con un’offerta di lancio che prevede uno sconto di 50€, il nuovo asciugacapelli è disponibile a 299€, rendendolo allettante per chi desidera un look impeccabile spendendo meno del previsto rispetto ad alcuni top di gamma. Il suo kit 7 in 1 consente di passare con facilità dall’asciugatura alla creazione di acconciature professionali, adattandosi a ogni esigenza di styling.

Vedi offerta su Dreame

Dreame AirStyle Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie al suo motore da 110.000 giri/min e a un flusso d'aria da 55 m³/h, Dreame AirStyle Pro garantisce un’asciugatura rapida ed efficace, riducendo il tempo necessario per ottenere uno styling perfetto. L’innovativa tecnologia con sensore NTC, che monitora la temperatura 300 volte al secondo, evita il surriscaldamento e protegge i capelli dai danni termici. Questo permette di ottenere risultati duraturi mantenendo la chioma morbida e lucente. Inoltre, il getto d’aria fredda a portata di tocco consente di fissare il look, assicurando una tenuta perfetta per tutto il giorno.

Il set di accessori inclusi amplia le possibilità di styling: i cilindri autoavvolgenti da 32 mm permettono di creare ricci simmetrici e definiti, mentre la spazzola volumizzante dona corpo alla chioma senza creare grovigli. Per chi desidera un look liscio ed elegante, sono disponibili due spazzole liscianti (morbida e dura) e un accessorio Flyaway, ideale per domare l’effetto crespo in pochi secondi. Con un solo prodotto, è possibile realizzare onde morbide, arricciature a C, parti laterali eleganti e bob chic, ottenendo risultati da salone direttamente a casa.

Dreame AirStyle Pro rappresenta quindi una svolta per chi cerca un asciugacapelli multifunzione ad alte prestazioni senza il costo elevato dei marchi più noti. La combinazione di potenza, precisione e versatilità lo rende un alleato indispensabile per chi ama prendersi cura dei propri capelli con stile e praticità. Grazie alla tecnologia avanzata e al design intuitivo, questo modello promette di ridefinire il concetto di hairstyling domestico, offrendo un’esperienza professionale alla portata di tutti.

Vedi offerta su Dreame