Euronics Green Tech: 5 offerte che NON PUOI LASCIARTI SCAPPARE!

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nuova promozione "Green Tech" di Euronics, la quale, fino al 17 aprile, vi permette di risparmiare fino a centinaia di euro su un ampio catalogo di prodotti in ogni categoria dello store online. Inoltre, potrete anche ottenere punti Star Club doppi con una selezione di articoli dedicati.

Dai grandi e piccoli elettrodomestici agli smartphone, dai notebook alle smart TV e molto altro ancora, le offerte Green Tech riguardano l'intero catalogo di Euronics, ma di seguito troverete 5 delle migliori offerte disponibili. Inoltre, se desiderate dilazionare i pagamenti, vi farà piacere sapere che la maggior parte dei prodotti offre la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero con Klarna.

iPhone 15 128GB

L'iPhone 15 è sicuramente uno dei dispositivi più avanzati sul mercato, offrendo una combinazione eccellente di prestazioni avanzate, innovazioni tecnologiche e funzionalità di sicurezza all'avanguardia. Attualmente in offerta a soli 799,00€ anziché 979,00€, rappresenta un'opportunità da cogliere al volo per chiunque sia alla ricerca di un nuovo smartphone di alta qualità. Dotato del potente chip A16 Bionic, l'iPhone 15 garantisce prestazioni elevate e una durata della batteria eccezionale, assicurando un'esperienza fluida e senza interruzioni anche durante un utilizzo intensivo. Le innovative funzionalità di sicurezza, come la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite satellite, lo rendono particolarmente adatto per coloro che viaggiano spesso o si avventurano in zone remote, offrendo una tranquillità aggiuntiva in situazioni critiche. Per i creativi, l'iPhone 15 si rivela un compagno ideale grazie al suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre una visibilità ottimale in qualsiasi condizione di illuminazione. Le fotocamere di alta qualità, tra cui un obiettivo principale da 48MP e un teleobiettivo 2x, consentono di catturare immagini ad altissima risoluzione con dettagli sorprendenti, offrendo infinite possibilità creative per scattare foto e registrare video di alta qualità.

Apple Watch Series 7

L'Apple Watch Series 7, ora disponibile da Euronics a soli 399€ anziché 689,90€, rappresenta un notevole avanzamento generazionale sia in termini di design che di funzionalità rispetto ai modelli precedenti. Parliamo, infatti, di molto più di un semplice smartwatch, bensì di un vero e proprio custode della vostra salute. È in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue e di effettuare ECG in tempo reale, oltre a monitorare la qualità del sonno. Con Apple Fitness+, diventa anche il vostro allenatore personale, monitorando ogni allenamento nei dettagli, e grazie alla funzionalità GPS + Cellular, vi permette di rimanere connessi anche senza telefono. Mappe, Wallet e l'App Store arricchiscono ulteriormente l'esperienza, trasformando l'Apple Watch Series 7 da un semplice orologio a un vero e proprio compagno di vita.

Dyson V8

Il Dyson V8 è stato progettato per mantenere la casa pulita con potenza, efficienza e silenziosità. Dotato della spazzola Motorbar, questo aspirapolvere senza fili assicura una pulizia impeccabile di pavimenti e tappeti senza che peli e capelli si annodino al rullo, grazie alla sua innovativa tecnologia anti-groviglio. Ma le sue caratteristiche non si fermano qui: il Dyson V8 stupisce anche per la sua straordinaria silenziosità, ottenuta attraverso un design intelligente che riduce al minimo il rumore grazie a vie aeree aerodinamiche e materiali fonoassorbenti come il feltro acustico. Disponibile ora su Euronics a un prezzo speciale di soli 299€ anziché 399€, il Dyson V8 diventa così l'alleato ideale per chi cerca una soluzione di pulizia avanzata, in grado di soddisfare le esigenze delle famiglie con animali domestici, trasformando la pulizia da un compito faticoso a un piacere in ogni angolo della casa.

Lavatrice BEKO WUX71486AI-IT

La Beko MDA WUX71486AI-IT, attualmente in offerta a 399,00€ anziché 649,00€, grazie alla sua capacità di 7 kg e alla velocità di centrifuga di 1400 giri/min, si adatta perfettamente alle esigenze di chi cerca praticità e prestazioni elevate. La funzione di vapore igienizzante SteamCure, che ammorbidisce lo sporco facilitando la sua rimozione e riducendo le pieghe sui tessuti, è infatti una soluzione ottimale per le famiglie attente alla pulizia e alla manutenzione dei capi di abbigliamento più delicati. Il motore ProSmart Inverter garantisce una durata maggiore e una riduzione significativa sia della rumorosità che del consumo energetico, classificando quest'apparecchio in Classe A e rendendolo un'eccellente scelta per chi è attento sia all'ambiente che ai costi in bolletta. Infine, il programma StainExpert, in grado di eliminare 24 tipi di macchie difficili, e il programma Xpress Super Short 14 Min per rinfrescare rapidamente fino a 2 kg di bucato sono ulteriori caratteristiche che la rendono adatta a chiunque desideri combinare rapidità ed efficacia

Macchina caffè De' Longhi Magnifica Evo

La De'Longhi Perfetto Magnifica Evo è la scelta ideale per coloro che desiderano gustare un caffè o un cappuccino di qualità professionale comodamente a casa propria, trasformandosi in veri e propri baristi. Con questa macchina, potrete ottenere una bevanda su misura per i vostri gusti, personalizzando lunghezza, aroma, temperatura e tipo di chicco con semplici pressioni di un tasto. Una delle caratteristiche più apprezzate della Perfetto Magnifica Evo, soprattutto dagli amanti del cappuccino, è il suo sistema LatteCrema, che grazie a un circuito di riscaldamento indipendente genera rapidamente vapore per scaldare il latte o creare una schiuma cremosa. Il risultato sono cappuccini deliziosi e cremosi, ottenuti senza sforzo e in pochi secondi. Che preferiate un espresso, un macchiato o un cappuccino, potrete selezionare la vostra bevanda preferita con un solo tocco, grazie alla tecnologia one-touch e al pratico display digitale che vi guiderà durante la scelta. Inoltre, la macchina è estremamente facile da pulire: le parti rimovibili possono essere facilmente lavate in lavastoviglie o risciacquate sotto l'acqua corrente, mentre la funzione di pulizia automatica si occupa di igienizzare le parti che sono entrate a contatto con il latte dopo l'uso dello schiumalatte.

