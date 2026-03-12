La Formula 1 fa tappa a Shanghai per il secondo appuntamento della stagione 2026, dopo l'esordio mozzafiato a Melbourne. Il Gran Premio di Cina rappresenta una prova cruciale per team e piloti, che si trovano ad affrontare le sfide uniche del tracciato di Shanghai con le nuovissime vetture basate sul regolamento tecnico debuttante proprio quest'anno. Se l'Australia ha offerto i primi indizi sui valori in campo, la pista cinese, con i suoi lunghi rettilinei e le curve impegnative, promette di rimescolare le carte e di testare a fondo le prestazioni delle nuove power unit e l'efficienza aerodinamica delle monoposto.

L'entusiasmo tra i fan cinesi è palpabile, desiderosi di vedere i propri idoli battagliare su una pista che ha regalato gare memorabili in passato. Con l'incognita delle condizioni meteo che spesso caratterizzano il weekend di Shanghai, l'imprevedibilità è garantita. Chi riuscirà ad adattarsi meglio alle caratteristiche del circuito e a sfruttare al massimo il potenziale delle nuove vetture? La risposta arriverà al termine di un weekend che si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.

Orari del weekend (ora italiana)

Venerdì 13 marzo

Prove Libere 1: 04:30 (Solo Sky/NOW)

Qualifiche Sprint: 08:30 (Diretta anche su TV8)

Sabato 14 marzo

Sprint Race: 04:00 ( Diretta anche su TV8 )

04:00 ( ) Qualifiche: 08:00 (Diretta anche su TV8 / Differita ore 15:30)

Domenica 15 marzo

Gara: 08:00 (Diretta Sky/NOW / Differita TV8 ore 14:00)

Come arrivano team e piloti a questo GP

Il verdetto di Melbourne ha scosso la griglia. La Mercedes arriva a Shanghai da leader assoluta dopo la clamorosa doppietta firmata da George Russell e Kimi Antonelli. La scuderia di Brackley ha sfruttato alla perfezione i vantaggi delle nuove power unit. La Ferrari mastica amaro: nonostante la velocità mostrata in Australia, una gestione forse errata dei regimi di Virtual Safety Car ha relegato Charles Leclerc al terzo posto e Lewis Hamilton al quarto. I piloti della Rossa arrivano in Cina con la consapevolezza di avere tra le mani una SF-26 competitiva ma che deve ancora trovare la perfezione operativa.

In casa Red Bull, la situazione è tesa. Max Verstappen è reduce da una rimonta furiosa dal fondo dello schieramento fino alla sesta posizione, salvando il bilancio di un weekend nero segnato dal ritiro tecnico del compagno Isack Hadjar. Occhi puntati anche sulla McLaren di Lando Norris (5° in classifica) e sulla sorprendente Audi, che ha conquistato i suoi primi punti storici con Gabriel Bortoleto. Delusione totale invece per Aston Martin e Cadillac, ancora a secco di punti dopo il primo round.

Come vedere il GP tramite VPN

Se ti trovi all'estero o desideri accedere a trasmissioni internazionali che offrono una copertura differente da quella locale, l'utilizzo di una VPN è la soluzione più efficace per non perdere nemmeno un giro del GP della Cina. Una VPN ti permette di modificare virtualmente la tua posizione geografica, garantendoti l'accesso ai tuoi abbonamenti streaming ovunque tu sia. Ecco i passaggi per configurarla correttamente:

Scegli un fornitore affidabile: le migliori VPN sono ideali per lo streaming grazie alla loro velocità e stabilità. Installa l'app: scarica il software sul dispositivo che userai per vedere la gara (PC, smartphone o smart TV). Connettiti al server: se vuoi vedere la gara tramite i servizi italiani a cui sei abbonato (come Sky GO o NOW), seleziona un server situato in Italia. Se invece vuoi accedere a emittenti estere gratuite (come la TV pubblica austriaca ORF o quella belga RTBF), connettiti a un server nel rispettivo paese. Avvia lo streaming: una volta stabilita la connessione sicura, apri l'app o il sito del broadcaster e goditi lo spettacolo dell'Albert Park in alta definizione.