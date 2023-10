Friggitrice ad aria smart by Xiaomi a soli 88€! Con controllo vocale!

Non è sempre facile cucinare piatti gustosi e al contempo leggeri, non solo per mantenersi in forma, ma anche per variare la propria dieta. In questo caso, un validissimo aiuto è fornito dalle friggitrici ad aria, che permettono di cuocere con pochissimi oli e grassi. Ebbene, su Amazon trovate l'ottima Xiaomi Smart Air Fryer Pro con un importante sconto del 23%.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Questo prodotto non ha nulla da invidiare alle migliori friggitrici ad aria in commercio ed è dotato di diverse funzioni smart che ne rendono l'utilizzo ancora più semplice e intuitivo. Per questo, vi suggeriamo di dargli un'occhiata, anche perché grazie alla promozione costa appena 88,99€, ben 26,00€ in meno rispetto al prezzo consigliato di 115,00€.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro, chi dovrebbe acquistarla?

Se siete attenti alla vostra alimentazione e cercate un modo più sano di cucinare, la Xiaomi Smart Air Fryer Pro è davvero un'ottima scelta, perché vi permetterà di usare meno olio rispetto alla cottura tradizionale, aiutandovi a preparare pasti più leggeri. Infatti, spesso si tende erroneamente a pensare che le friggitrici ad aria servano solo per "imitare" la frittura, ma la cottura ad aria calda, essendo uniforme, è perfetta per preparare tantissime ricette a base di carne, pesce e verdure. Potrete usarla perfino per preparare i vostri dolci!

Questo prodotto è ottimo anche per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, ma non vuole rinunciare a piatti gustosi e più sani rispetto alla cottura tradizionale. Inoltre, il design con vetro trasparente vi permetterà di controllare le pietanze senza estrarre il cestello, un dettaglio che hanno pochi altri modelli. Ma a renderla davvero speciale sono le sue funzioni smart, come le 11 modalità preimpostate che vi aiuteranno a preparare piatti leggeri e deliziosi; inoltre, potrete consultare comodamente tutte le informazioni sulle vostre preparazioni direttamente in app.

Un altro validissimo motivo per acquistare oggi stesso la Xiaomi Smart Air Fryer Pro è il suo prezzo, perfino più basso di quello della Festa delle Offerte Prime del 10 e 11 ottobre, quando costava 94,99€. Come se non bastasse, quello di oggi è il prezzo più basso di sempre per questo prodotto, per cui vi consigliamo vivamente di non farvi sfuggire questa eccezionale offerta.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che le scorte o la promozione stessa potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!