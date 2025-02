Sarà come avere 2 friggitrici. Ecco lo sconto mai visto prima sulla Black+Decker

Se la friggitrice ad aria che usate da tempo mostra segni di usura, oggi potrebbe essere il momento giusto per fare il grande passo verso un modello nuovo e più avanzato. Su Amazon, infatti, è disponibile la Black+Decker BXAF9000E ad un prezzo mai visto prima: solo 151,99€ contro i 217,08€, grazie a uno sconto del 30%. Questo modello, oltre a rappresentare un’occasione imperdibile, promette di rivoluzionare il modo in cui cucinate, grazie a funzionalità innovative che rendono ogni piatto più facile e veloce da preparare.

Black+Decker BXAF9000E, chi dovrebbe acquistarla?

La friggitrice ad aria Black+Decker BXAF9000E è particolarmente consigliata per famiglie numerose o per chi ama intrattenere ospiti a casa. Con i suoi 9 litri di capacità totale e la possibilità di cucinare in due cestelli separati da 5,5L e 3,5L, vi permetterà di preparare contemporaneamente porzioni abbondanti di pietanze diverse, soddisfacendo i gusti di tutti. La tecnologia Double Cooking e la funzione di sincronizzazione sono perfette per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina ma non vuole rinunciare a pasti completi e sani, riducendo notevolmente i tempi di preparazione.

Questo elettrodomestico rappresenta una scelta eccellente anche per chi è attento alla salute senza sacrificare il gusto. Grazie ai suoi 8 programmi preimpostati e alla possibilità di regolare la temperatura tra 80 e 200°C, vi consentirà di preparare piatti croccanti e saporiti con pochissimo olio.

L'assenza di PFOA e BPA garantisce inoltre una cottura sicura, mentre i manici a tocco freddo e la protezione contro il surriscaldamento la rendono ideale anche per famiglie con bambini o per chi è alle prime armi con questo tipo di cottura. A questo prezzo, vi consigliamo l'acquisto di questa friggitrice ad aria per la sua eccezionale versatilità, l'ampia capacità e le funzioni non scontate che vi permetteranno di preparare pasti più sani senza rinunciare al gusto, risparmiando tempo ed energia.

