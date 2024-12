Gli auricolari per creare la TUA musica perfetta oggi sono in sconto di 120€! (-34%)

Se siete alla ricerca di auricolari wireless che rappresentino il meglio della tecnologia audio attuale, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità. I nuovissimi Bose QuietComfort Ultra sono ora disponibili su Amazon a soli 229,95€, con uno sconto del 34% rispetto al prezzo consigliato di 349,95€. Questi auricolari rappresentano l'ultima evoluzione della celebre linea QuietComfort, con caratteristiche rivoluzionarie come l'audio spaziale personalizzato e la tecnologia CustomTune che analizza le vostre orecchie per offrire un'esperienza sonora su misura.

Bose QuietComfort Ultra, chi dovrebbe acquistarli?

Questi auricolari rappresentano la scelta ideale per audiofili e professionisti che cercano il massimo della qualità sonora in movimento. Con le loro tre modalità di ascolto (Quiet, Aware e Immersion) e il sistema di audio spaziale avanzato, si rivolgono a chi non vuole compromessi in termini di qualità audio e isolamento dai rumori esterni.

La vera forza di questi QuietComfort Ultra risiede nella loro versatilità. La tecnologia CustomTune analizza l'anatomia delle vostre orecchie per ottimizzare la resa sonora, mentre i microfoni anti-rumore garantiscono chiamate cristalline. Il kit di adattatori personalizzabili assicura una vestibilità perfetta per ogni tipo di orecchio.

La batteria offre fino a 6 ore di autonomia con una singola carica, estendibili a 24 ore grazie alla custodia di ricarica. La tecnologia Bluetooth multipoint permette di passare facilmente tra diversi dispositivi, mentre i controlli touch intuitivi consentono di gestire musica e chiamate senza interruzioni.

Attualmente disponibili a soli 229,95€, i Bose QuietComfort Ultra rappresentano un'opportunità eccezionale per chi cerca il massimo della qualità audio in movimento. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, comfort superiore e prezzo competitivo li rende un acquisto consigliato per gli amanti della musica più esigenti!

