hide.me VPN: super offerta a 2,22€ al mese e 3 mesi gratis!

Merito forse dell'avvicinarsi del Black Friday, in questo periodo dell'anno molti provider di VPN stanno migliorando le loro offerte. Tra le più convenienti di oggi vi segnaliamo hide.me che, dopo una super offerta, vi permetterà di attivare il piano di 27 mesi (con 3 mesi inclusi in omaggio) al costo di soli 2,22€ al mese.

Difficile dire se si tratta della VPN premium più economica attuale, ma anche se non lo fosse, sarà questione di pochi centesimi. Inoltre, è importante sottolineare che VPN affidabili a un prezzo così contenuto sono piuttosto rare e non sempre è possibile sottoscrivere un piano a queste condizioni. hide.me si è davvero superata rispetto alle offerte passate, consentendo ai clienti di rinnovare il piano di 27 mesi sempre al prezzo scontato e quindi di pagare costantemente 2,22€ al mese a tempo indeterminato.

hide.me, chi dovrebbe abbonarsi?

Se siete utenti che danno grande importanza alla privacy e sicurezza online, volete accedere a contenuti geo-restrizioni o semplicemente volete navigare in modo anonimo, questa offerta è una grande opportunità. Essendo che hide.me offre anche un piano gratuito, potreste valutare anche quest'ultimo, magari per prendere quel minimo di confidenza con il software prima di passare al piano premium. E non preoccupatevi, perché anche il piano gratuito non sarà affatto male, tra i migliori per quanto concerne le VPN gratuite.

Inoltre, se pianificate di utilizzare una VPN a lungo termine, l'attuale possibilità di rinnovare il piano di 27 mesi sempre al prezzo scontato è sicuramente un vantaggio da non sottovalutare. Dovrebbe poi abbonarsi chiunque voglia avere la certezza di ottenere l'anonimato anche sugli IPv6, che spesso sono trascurati da altri fornitori, mettendo a rischio potenziali fughe di informazioni.

Gli attuali 2,22€ al mese, che si tradurranno in 73,19€ dopo 27 mesi, sono davvero pochi per una VPN che potrebbe interesse anche gli utenti che ricercano un controllo più granulare sulla loro esperienza di navigazione. Ma ribadiamo che il bello di questa offerta non è tanto lo sconto applicato, quanto più la possibilità di continuare un eventuale rinnovo allo stesso prezzo iniziale, cosa che altrove non viene offerta.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che l'occasione potrebbe terminare da un momento all'altro.

