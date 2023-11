Ci troviamo nel pieno del Black Friday di Amazon che, fino al 27 novembre, vi permetterà di approfittare di un catalogo vastissimo di offerte per ogni categoria del marketplace. Nella nostra rassegna stampa dedicata ci stiamo impegnando a segnalarvi minuto per minuto quelle che sono le migliori promozioni disponibili, mentre in questo articolo ci concentreremo su una fascia di prezzo precisa, ovvero quella inferiore ai 20 euro.

Ci siamo occupati, infatti, di consultare tutto il catalogo del Black Friday di Amazon per voi, in modo da proporvi ben 10 dei migliori prodotti in sconto che potrete acquistare a meno di 20 euro. Potete aspettarvi, dunque, powerbank, prese smart, gadget tecnologici e anche qualche chicca che rappresenta un perfetto dono di Natale da acquistare in anticipo.

Black Friday: i migliori prodotti in sconto a meno di 20€

Amazon Echo Pop

L'Amazon Echo Pop, come tutti i prodotti della gamma Echo, è rivolto specificamente a coloro che sono interessati all'internet of things e stanno creando o ampliando una rete domotica. Può essere, infatti, utilizzato per soddisfare una vasta gamma di esigenze "smart", dalle attività quotidiane come la riproduzione di brani, audiolibri o podcast da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify o Deezer, al controllo di dispositivi connessi come prese e luci. Inoltre, può gestire elettrodomestici intelligenti come aspirapolvere robot, lavatrici e molto altro, permettendovi di tenere sotto controllo tutta la casa semplicemente con la voce o tramite app.

Set di cacciaviti HOTO

Il cacciavite Hoto è diventato uno degli Amazon Finds più virali su TikTok, ottenendo popolarità grazie alla sua straordinaria versatilità. Con 24 punte in acciaio, tra cui i tipi Torx, si presenta come uno strumento estremamente flessibile. La sua lunga durata e la tecnologia di ricarica veloce consentono di riutilizzarlo in pochi minuti quando è necessario, mentre il corpo realizzato in lega di alluminio aggiunge resistenza agli urti e all'usura, rendendolo perfetto per un utilizzo domestico o in viaggio. Si tratta davvero di un acquisto ideale per gli appassionati di bricolage e fai-da-te, ma anche per chi ama avventure all'aria aperta, escursioni o viaggi nella natura.

Selezione di tè e tisane Pukka Herbs

Agli amanti del tè e delle tisane non possiamo non consigliare la Relax Selection Box di Pukka Herbs, uno dei brand più noti e amati nel settore. In questa scatola avrete a disposizione una selezione con ben 45 bustine, così da avere tisane a sufficienza per passare per lo meno l'inverno. Inoltre, essendo racchiuse in una box elegante con tanto di fiocco, rappresenta anche un perfetto regalo di Natale da acquistare in anticipo e da donare il 25 dicembre a un appassionato di tè.

Kit pulizia PC 10 in 1

Questo pratico kit per la pulizia del PC è uno degli Amazon Finds che continua a rimanere di tendenza, essendo diventato virale diversi mesi fa. E non è una sorpresa, considerando che si tratta di uno strumento estremamente utile che comprende tutto il necessario per pulire il vostro computer in modo completo, così come tastiera, monitor e qualsiasi periferica abbiate. All'interno del kit, troverete una penna con punta in metallo, una penna in plastica per le lenti, una spugna floccata e persino un contenitore spray da 2 ml. Non mancano due panni per lucidare e uno in microfibra, offrendo una soluzione completa per mantenere il vostro PC sempre pulito e in ottime condizioni.

Strisce LED Govee

Le strisce LED Govee sono lunghe ben 5 metri e possono essere utilizzate in varie stanze, come la camera da letto, il soffitto, la cucina e la sala giochi, dato che, con oltre 64 effetti di scena preimpostati, vi consentiranno di cambiare radicalmente l'atmosfera della stanza con un semplice tocco. Sono particolarmente adatte anche agli appassionati di musica e videogiochi grazie alla funzione di sincronizzazione musicale. Inoltre, per chi cerca comodità e controllo a mani libere, il prodotto offre il controllo vocale tramite Alexa o Google Assistant.

Hub USB 7 in 1

Baseus è diventato un marchio sempre più noto negli ultimi anni, offrendo diverse soluzioni per il collegamento e la ricarica dei dispositivi. Questo comodissimo hub USB è progettato per essere utilizzato sia sulla scrivania che in movimento, fornendo ben 7 diverse connessioni per i dispositivi, tra cui 3 USB, 1 USB-C, una HDMI (supporto 4K@120Hz su singola porta) e un lettore di schede SD/TF, il tutto con una potenza di 100W di power delivery in USB-C. Questo gadget si rivolge, dunque, a chi necessita di un massimo di connessioni non solo a casa ma anche in movimento, diventando un compagno ideale per la maggior parte dei laptop, inclusi i MacBook.

Auricolari wireless OPPO Enco Buds2

Gli Oppo Enco Buds2 offrono un equilibrio perfetto tra prestazioni sonore eccellenti e attenzione ai dettagli tecnici, focalizzandosi sulla chiarezza e la profondità del suono. Grazie ai driver da 10 mm con diaframma placcato in titanio, la riproduzione del suono è cristallina e pulita. Le camere sonore enfatizzano la qualità delle note, garantendo un'esperienza d'ascolto estremamente piacevole. La cancellazione attiva del rumore consente, invece, di immergersi completamente nella riproduzione di contenuti, isolando efficacemente dai rumori esterni. I comodi controlli touch aggiungono praticità, consentendo anche la gestione di alcune funzioni del dispositivo collegato, come lo scatto della fotocamera, con un semplice tocco sull'auricolare. Oltre alla loro estetica accattivante e alle funzionalità avanzate, le Oppo Enco Buds2 vantano anche un'ottima autonomia della batteria: con un massimo di 7 ore di riproduzione continua, estendibile fino a 28 ore grazie alla custodia di ricarica inclusa, offrono la libertà di godersi la musica durante lunghe sessioni senza preoccupazioni di scarica improvvisa.

Powerbank 10.000mAh Anker

La powerbank Anker da 10.000 mAh è vivamente consigliata per chi conduce uno stile di vita dinamico, specialmente durante i viaggi o le lunghe giornate in movimento per lavoro o svago. Questo gadget di alta qualità assicura che i vostri apparecchi rimangano sempre carichi: la sua ampia capacità di 10.000 mAh offre un'autonomia prolungata e un'ottima potenza di 20W, rendendola perfetta per trasferte e viaggi più lunghi. Inoltre, le funzioni integrate di sicurezza proteggono i vostri dispositivi da eventuali problemi come sovracorrente, surriscaldamento e sovraccarico.

Presa smart

La presa smart di marca Amazon rappresenta una soluzione pratica per trasformare i vostri dispositivi ed elettrodomestici in dispositivi "smart", permettendovi di controllarli a distanza. Questa soluzione è particolarmente utile per chi sta creando una rete domotica nella propria abitazione e desidera integrare dispositivi che originariamente non sono connessi, offrendo la possibilità di accendere e spegnere ciò che è collegato tramite un'applicazione dedicata sul vostro smartphone o assistente vocale. Ciò vi consente di controllare in remoto luci, elettrodomestici e altri dispositivi come televisori o macchine del caffè. La programmazione dell'accensione e dello spegnimento in base alle vostre esigenze non solo aggiunge convenienza, ma contribuisce anche al risparmio energetico, specialmente per dispositivi che solitamente rimangono in modalità standby, aiutandovi così a ridurre i costi delle bollette.

MicroSD Samsung Memorie 128GB

Se state cercando un modo sicuro e affidabile per conservare i vostri file, avendo a disposizione uno strumento ad alta velocità e compatibile con una vasta gamma di dispositivi, l'offerta sulla microSD da 128GB Samsung Evo Select è proprio ciò che fa per voi. Questa scheda soddisfa le esigenze di chi necessita di elevate prestazioni per memorizzare e trasferire dati in modo rapido e sicuro. È ideale per coloro che possiedono cellulari, smartphone, tablet, PC, action camera e droni, e che per lavoro o per hobby necessitano di una memoria esterna di alta qualità: può raggiungere una velocità di lettura fino a 130 MB/s, mentre le sue dimensioni ridotte la rendono leggera e facilmente trasportabile. Inoltre, è dotata di 6 livelli di protezione: resiste all'acqua, alle temperature estreme, ai raggi X, ai campi magnetici, alle cadute e all'usura. Vi è anche incluso un adattatore SD, rendendola compatibile con una vasta gamma di dispositivi.

