Il termoventilatore Dyson che ti serve tutto l'anno, ora ricondizionato e a 160€ in meno

Se siete tra coloro che non esitano ad acquistare prodotti ricondizionati, in particolare quelli certificati e provenienti direttamente dalla casa madre, abbiamo un’ottima notizia per voi: su eBay è disponibile un affare imperdibile. Si tratta del termoventilatore Dyson AM09, noto per la sua versatilità sia in estate che in inverno. Attraverso un rivenditore ufficiale, eBay lo offre in versione ricondizionata a 160€ in meno rispetto al prezzo di un modello nuovo. Ma c'è di più: utilizzando il coupon "REFURBWEEK24", potrete risparmiare ulteriori 26,90€, portando il prezzo finale a soli 242,10€.

N.B: inserire il coupon "REFURBWEEK24" per ricevere lo sconto extra a carrello.

Dyson AM09, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dyson AM09 è il termoventilatore ideale per famiglie, persone con allergie e chiunque cerchi un dispositivo di climatizzazione efficiente. Grazie al suo design elegante e moderno, si integra in qualsiasi ambiente domestico, senza compromettere l'estetica. Inoltre, il termoventilatore è progettato per garantire un comfort ottimale in ogni stagione, offrendo soluzioni di riscaldamento e raffreddamento adatte a ogni esigenza.

Una delle caratteristiche più innovative del Dyson AM09 è la tecnologia Air Multiplier, che elimina l'uso di pale e aria compressa. Questo sistema amplifica l'aria circostante, emettendo un flusso d'aria continuo e regolare. Quando si tratta di riscaldamento, l'elettrodomestico è in grado di proiettare un flusso d'aria calda, raggiungendo rapidamente e mantenendo la temperatura scelta. Durante i mesi estivi, il potente flusso d'aria rinfresca rapidamente l'ambiente, rendendo il calore molto più tollerabile.

Inoltre, il Dyson AM09 offre un controllo personalizzato grazie alla modalità Jet Focus, che consente di scegliere tra riscaldamento mirato o diffusione dell'aria calda in tutta la stanza. Per il raffreddamento, è possibile optare per un flusso d'aria diretto o una leggera brezza. Questo Dyson è anche dotato di un timer per il sonno, programmabile per spegnersi automaticamente dopo intervalli predefiniti che vanno da 15 minuti a 9 ore. Infine, il telecomando curvo e magnetizzato permette di riporlo ordinatamente, mentre l'oscillazione uniforme dirige il flusso d'aria in modo efficace in tutta la stanza, garantendo così un comfort costante.

