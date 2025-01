La WWE arriva su Netflix, ma c'è un passo da seguire per guardarla in Italia

La WWE ha fatto il suo grande ingresso su Netflix, portando una ventata di novità per gli appassionati. L’accordo, del valore di 5 miliardi di dollari, ha rappresentato un passo storico per l’azienda, con l’intenzione di espandere la propria visibilità a livello globale. La partnership ha permesso alla WWE di iniziare a trasmettere i suoi eventi in diretta sulla piattaforma di streaming a partire dal 6 gennaio, dando così ai fan l’opportunità di seguire in diretta eventi come SmackDown, NXT e grandi appuntamenti annuali come WrestleMania.

In Italia, purtroppo, la WWE continua a essere trasmessa su Discovery+ a causa di accordi preesistenti, ma ciò non significa che gli utenti non possano guardare gli eventi sulla più popolare piattaforma di streaming. Il trucco è l’utilizzo di una VPN (a cosa serve e quando è consigliato usarla), una rete privata virtuale che permette di cambiare il proprio indirizzo IP e ingannare il sistema di Netflix, facendogli credere che ci si trovi in un altro paese. In questo caso, il paese da selezionare per sbloccare i contenuti WWE è il Regno Unito, dove l’accordo con Netflix è attivo e consente di seguire la programmazione.

Di quale VPN posso fidarmi?

Non tutte le VPN sono uguali e per ottenere una connessione stabile e veloce è necessario scegliere una delle migliori. È consigliabile optare per una VPN premium, che offra numerosi server in tutto il mondo e una velocità di connessione elevata. Tra le migliori del momento, si distinguono NordVPN, ExpressVPN e Surfshark. Questi servizi sono adatti per lo sblocco dei contenuti in streaming, garantendo al tempo stesso una navigazione sicura. Grazie alla loro ampia gamma di server, è possibile connettersi facilmente a una rete nel Regno Unito per accedere alla WWE su Netflix.

Le migliori VPN sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, offrendo un'esperienza di streaming ottimale su smartphone, PC, Apple TV, Amazon Fire Stick e, in alcuni casi, anche sulle migliori smart TV. L’installazione è semplice e veloce, permettendo di godere dei contenuti WWE su Netflix senza troppi ostacoli. Una volta configurata la VPN, basterà scegliere il server nel Regno Unito, aprire Netflix e iniziare a guardare gli eventi in diretta, proprio come accade per gli utenti del Regno Unito.

Quanto mi costa installare una VPN?

Il costo delle VPN premium è molto competitivo e si aggira intorno a pochi euro al mese, un prezzo decisamente abbordabile considerando i benefici in termini di accesso a contenuti in streaming. Inoltre, molti servizi offrono piani annuali o promozioni speciali che permettono di risparmiare ulteriormente. Investire in una VPN come NordVPN, ExpressVPN o Surfshark, non solo permette di accedere alla WWE su Netflix, ma offre anche maggiore sicurezza e privacy online.

Nonostante la WWE sia ancora visibile su Discovery+ in Italia, è possibile quindi aggirare questa limitazione e seguire i grandi eventi direttamente su Netflix utilizzando una VPN. Come detto, l’unico passaggio necessario è scegliere la VPN giusta, connettersi a un server nel Regno Unito e prepararsi a vivere l’emozione del wrestling su una delle piattaforme di streaming più diffuse al mondo.