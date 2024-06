Risparmia ancora di più con l'extra sconto su questa lavatrice dal prezzo già imbattibile

La vostra lavatrice sta iniziando a fare strani rumori, inducendovi a considerare l'acquisto di un nuovo modello? Allora c'è una grande opportunità da cogliere: Unieuro offre attualmente uno sconto extra direttamente nel carrello, rendendo il prezzo già ottimo della Samsung WW11DG6B85LK ancora più conveniente. Al momento, infatti, questa lavatrice Samsung è disponibile a soli 485,10€, il miglior prezzo sul web. Inoltre, grazie alla promozione attuale di Unieuro, il prezzo si riduce ulteriormente di un ulteriore 5% una volta aggiunta al carrello.

Vedi offerta su Unieuro

Samsung WW11DG6B85LK, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung WW11DG6B85LK si propone come la lavatrice ideale per chi non vuole compromessi in termini di efficienza energetica, capacità e innovazione nella cura dei propri capi. Grazie alla sua tecnologia AI Ecobubble, è indicata per le famiglie che cercano un metodo per lavare i propri vestiti in maniera più efficace e sostenibile, rimuovendo più sporco già a basse temperature e proteggendo al contempo i tessuti.

Un ulteriore vantaggio è il suo sistema AI Wash, che garantisce un pulito profondo senza il rischio di danneggiare i capi, utilizzando meno risorse come acqua e detersivo. Per coloro che hanno necessità di lavare grandi quantità di bucato mantenendo elevata l'efficienza energetica, la Samsung WW11DG6B85LK risulta essere un ottimo alleato grazie alla sua capacità di 11kg e all'ottimizzazione del consumo di energia, che la rende fino al 10% più efficiente rispetto a una lavatrice di classe A.

Chi desidera anche un aiuto nella gestione quotidiana del bucato apprezzerà le funzionalità intelligenti offerte dalla tecnologia SmartThings e AI Control, che personalizzano il lavaggio ricordando le abitudini dell'utente e suggerendo i cicli più indicati. Questo elettrodomestico è, dunque, perfetto per chi punta a unire la praticità d'uso con la massima cura e rispetto per l’ambiente.

Vedi offerta su Unieuro