Vuoi una TV economica? LG da 32" in offerta a meno di 200€ (-40%)

Quando si parla di smart TV, oggi ci troviamo spesso di fronte a modelli all'avanguardia con pannelli sempre più luminosi. Tuttavia, queste caratteristiche non sono necessarie per tutti, specialmente se si desidera posizionare la TV in una piccola cucina o camera da letto per guardare semplicemente programmi televisivi senza troppe pretese (niente DVD o Blu-Ray, per intenderci). Amazon offre attualmente il modello perfetto per queste esigenze: una TV LG il cui prezzo è sceso da 319€ a soli 189,99€.

LG 32LQ63006LA, chi dovrebbe acquistarla?

La LG 32LQ63006LA è perfetta per chiunque voglia godersi un'esperienza televisiva senza stare dietro a tecnologie complesse come QLED e OLED. Grazie alla sua risoluzione Full HD, che offre un dettaglio dell'immagine superiore rispetto ad alcuni modelli della stessa fascia di prezzo che potrebbero limitarsi al solo HD Ready, è l'ideale per gli appassionati di film e serie TV che vogliono apprezzare i contenuti senza notare troppi artefatti sullo schermo, dovuti alla bassa risoluzione.

Nonostante si tratti di un modello entry level di LG, è comunque dotata del processore α5 Gen 5, che ottimizza ogni contenuto visualizzato per renderlo migliore in termini di qualità visiva e sonora, assicurando un'esperienza finale ottima per il prezzo a cui viene venduta attualmente. Sembra incredibile, ma questa smart TV si rivolge anche agli appassionati di gaming, dato che è compatibile con NVIDIA GeForce NOW, che permette di giocare ai titoli più recenti senza la necessità di una console o un PC.

È quindi perfetta per chi cerca una soluzione all-in-one che offra sia intrattenimento che la possibilità di giocare. Grazie a webOS 22, inoltre, offre suggerimenti personalizzati sui contenuti da guardare, rendendola un vero e proprio centro d'intrattenimento intelligente che si adatta ai gusti e alle preferenze dell'utente.

