Questa LG QNED, in sconto del 33%, ti permette di fare tutto: dai film ai giochi a 120Hz

È un ottimo momento per chi desidera acquistare una TV lanciata nel 2024. I prezzi di listino hanno subito un abbassamento significativo, e le promozioni offerte da portali come Amazon rendono le occasioni ancora più vantaggiose. Ad esempio, la LG 65QNED85T6C è attualmente un'affare: con un pannello da 65 pollici dotato di tecnologia QNED, può essere vostra al prezzo di 999€ anziché 1.499€.

LG 65QNED85T6C, chi dovrebbe acquistarla?

Con un pannello QNED, questa LG rappresenta una scelta eccellente per chiunque desideri immergersi in un'esperienza visiva di altissimo livello nel comfort della propria casa. Grazie alla sua tecnologia Quantum Dot e Nanocell, è particolarmente indicata per gli appassionati di cinema e serie TV che cercano colori più raffinati e un contrasto migliorato, per non perdere nemmeno un dettaglio delle loro scene preferite.

Inoltre, il processore α8 con AI ottimizza le immagini e i suoni in base a ciò che si guarda, rendendola ideale anche per le famiglie che desiderano una TV capace di adattarsi a diversi tipi di contenuti, dallo sport ai documentari, garantendo sempre la migliore qualità possibile. Per gli amanti del gaming, questa LG è un vero e proprio must-have grazie al suo supporto per il gameplay in 4K a 120fps, VRR e Freesync, offrendo una fluidità e una reattività di gioco ottimali.

La presenza di 4 porte HDMI 2.1 permette inoltre di sfruttare al meglio le console di ultima generazione, per sessioni di gioco estese senza compromessi sulla qualità. L'inclusione di webOS 24 con ThinQ AI, il design slim e il telecomando puntatore arricchiscono ulteriormente l'esperienza d'uso, rendendola adatta non solo ai gamer ma anche a chi desidera una smart TV versatile, con tanto di comandi vocali e un'estetica che valorizza ogni ambiente.

