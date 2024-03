Prezzo TOP su questa Smart TV LG 32"! (-21%)

Non perdete l'opportunità di godere di un'esperienza visiva eccellente con la smart TV LG 32LQ63, attualmente disponibile su Amazon a soli 197,50€ anziché 249€, con uno sconto del 21%. Questo televisore innovativo offre un display FHD con retroilluminazione LED diretta, garantendo una qualità d'immagine eccezionale, e dimensioni ideali per adattarsi a qualsiasi ambiente. Dotato del sistema operativo webOS 22 con supporto per Google Assistant e Amazon Alexa, è il compagno perfetto per la vostra casa intelligente. Inoltre, grazie alle sue funzionalità di gioco avanzate, sarà l'alleato ideale per i vostri momenti di svago. Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon!

Smart TV LG 32LQ63, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV LG 32LQ63 è l'opzione perfetta per coloro che cercano una soluzione pratica ed efficiente per arricchire l'intrattenimento domestico senza occupare molto spazio. Con una diagonale di 80 cm, questa smart TV si adatta perfettamente a spazi ridotti come camere da letto o cucine, offrendo al contempo immagini nitide e luminose grazie al display Full HD. Per coloro che cercano un televisore intelligente che si integri facilmente con gli ecosistemi domestici smart, questa TV è ideale grazie alla compatibilità con Google Assistant, Amazon Alexa, Amazon Echo, Google Home, Apple AirPlay 2 e HomeKit.

Inoltre, la smart TV LG 32LQ63 è particolarmente consigliata agli appassionati di videogiochi grazie al Game Optimizer, che offre un'esperienza di gioco ottimizzata. La presenza di un processore con controllo AI sulla luminosità e sul suono assicura immagini e audio di qualità superiore, adattandosi alle diverse esigenze del momento. Per coloro che necessitano di connettività, questa smart TV offre molteplici opzioni, incluse LAN (Ethernet), WLAN (802.11ac), Bluetooth 5.0 e HDMI. Questo modello risponde così a una varietà di esigenze, dalla visione dei propri programmi preferiti al gaming, alla navigazione sul web, rendendolo perfetto per chi cerca un televisore versatile e all'avanguardia.

In definitiva, la smart TV LG 32LQ63 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un televisore Full HD a un prezzo competitivo di 197,50€. Con tecnologie all'avanguardia per immagini e suoni, ampie funzionalità di connessione e compatibilità con i principali assistenti vocali e dispositivi smart home, questo televisore è ideale per un'esperienza d'intrattenimento moderna e immersiva.

Vedi offerta su Amazon