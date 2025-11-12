Molti di voi conoscono Libero come piattaforma per la gestione della posta elettronica, ma c’è molto di più. Oggi, 12 novembre, avete l’opportunità di accedere a servizi esclusivi a un prezzo speciale, pensati per semplificare il lavoro e la comunicazione digitale. È il momento ideale per scoprire quanto Libero possa fare oltre la semplice email.

Ecco tutte le offerte di Libero

Solo per oggi, Libero vi offre uno sconto del 35% su una selezione dei suoi servizi più richiesti. Tra le opzioni disponibili, potrete attivare Mail Business, ideale per chi desidera una gestione professionale della posta, SiFattura per semplificare la fatturazione elettronica, Mail Pec per invii certificati e sicuri, e Mail Personal per chi vuole un’esperienza di posta digitale completa e personalizzata.

Ogni servizio di Libero è progettato per rispondere a esigenze diverse: dalla gestione professionale delle email con Mail Business, alla sicurezza e validità legale dei documenti con Mail Pec, fino alla praticità nella fatturazione con SiFattura. Grazie a questa offerta speciale, potrete potenziare la vostra produttività digitale risparmiando sul costo dei servizi.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: lo sconto del 35% è valido esclusivamente per il 12 novembre. Approfittando di questa promozione, potrete esplorare tutti i vantaggi dei servizi Libero a un prezzo ridotto e scoprire quanto la piattaforma possa essere un alleato prezioso nella vita professionale e personale.