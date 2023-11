Mai più senza corrente con questa batteria portatile BLUETTI! (-28%)

Se state cercando una soluzione di alimentazione portatile per i vostri elettrodomestici durante le vostre attività all'aperto o in caso di interruzione di corrente, vi segnaliamo che su Amazon è attualmente disponibile la BLUETTI AC60 a soli 599,00€ anziché 829,00€. Questo eccezionale sconto, il più elevato mai offerto per questa compatta centrale elettrica, è parte delle offerte del Black Friday e sarà valido fino al 27 novembre, salvo esaurimento scorte. La BLUETTI AC60 offre la praticità di una batteria portatile con la possibilità di collegare uno dei migliori pannelli fotovoltaici per una fonte di energia sostenibile.

BLUETTI AC60, chi dovrebbe acquistarla?

Come tutte le batterie portatili di questo tipo, è ideale per coloro che necessitano di una fonte di energia affidabile durante i viaggi più lunghi o situazioni di emergenza. La notevole capacità fino a 2015Wh, espandibile con l'aggiunta di 2 batterie B80, soddisferà le esigenze di chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di alimentare più equipaggiamenti contemporaneamente.

Con 7 prese incluse, sarà capace di alimentare elettrodomestici anche ad alto wattaggio, come riscaldatori o bollitori, grazie alla Modalità Power Lifting da 1200W. Inoltre, la classificazione IP65 garantirà una elevata resistenza a condizioni ambientali avverse, rendendola perfetta per tutti gli intenditori di campeggio e avventura all'aperto.

Concludendo, BLUETTI AC60 rappresenta un affare da non perdere, soprattutto ora che il suo prezzo è sceso a soli 599,00€, garantendo un notevole risparmio rispetto a qualche settimana fa. Ovviamente affrettatevi, perché lo sconto terminerà dopo il 27 novembre e non è detto che si ripresenterà a breve, così come tutte le altre offerte del Black Friday.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

