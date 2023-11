Mai più sprechi in cucina con questo spettacolare robot! -26%

Per il Black Friday, su Amazon è disponibile una fantastica offerta sull'impastatrice planetaria Bosch MUM5. Questo robot da cucina multifunzione, dotato di 7 velocità e capacità di 3,9 litri, è venduto di solito a 159,00€, ma ora è in offerta a soli 117,99€. Questo significa che risparmierete il 26% sul prezzo originale. Non perdete l'opportunità di acquistare questa impastatrice di alta qualità a un prezzo così conveniente!

Bosch MUM5, chi dovrebbe acquistarla?

Con le sue 7 velocità e la funzione pulse, si dimostra perfetta per preparazioni semplici e veloci, rispondendo così all'esigenza di chiunque desideri ritagliarsi spazi di creatività culinaria anche nella routine quotidiana. Inoltre, viene incontro a tutti gli amanti della pasticceria grazie ad un set completo di accessori: gancio per impasti duri, frusta per impasti morbidi e frusta per montare.

La Bosch MUM5 si propone con un motore di 900 W e una ciotola in acciaio inox da 3,9 l. La sua peculiarità è il movimento planetario 3D che permette una lavorazione ottimale di tutti gli ingredienti. Inoltre, il sistema EasyArmLift vi aiuta a sollevare il braccio della planetaria con un semplice tocco.

Non perdete l'occasione di acquistare questo eccezionale prodotto a soli 117,99€ invece di 159,00€. Non è solo un utensile potente e versatile per la cucina, ma gode anche di un eccellente rapporto qualità/prezzo. Il design sofisticato, la facilità d'uso e la pulizia rapida (tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie) fanno della Bosch MUM5 l'impastatrice planetaria perfetta per tutti coloro che desiderano sperimentare nuove ricette senza rinunciare alla praticità.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!