Mini proiettore BenQ GV11, che PREZZO! Su Amazon risparmi il 26%

Se disponete di una parete ampia in casa, possibilmente libera da quadri e altri oggetti, l'acquisto di un proiettore si rivela sempre un'ottima scelta, soprattutto se si tratta di un modello versatile che può essere utilizzato anche in movimento grazie alla sua batteria integrata. Il BenQ GV11 è ottimo per queste esigenze, essendo uno dei migliori proiettori portatili, ma la notizia di oggi è che, in occasione del Black Friday, potete acquistarlo su Amazon a soli 249,99€.

BenQ GV11, chi dovrebbe acquistarlo?

Consigliamo l'acquisto a chi vuole godersi una completa esperienza cinematografica direttamente a casa propria o per chi desidera portare in viaggio i suoi contenuti multimediali preferiti. Grazie alle sue discrete specifiche tecniche, sarà possibile godere di immagini nitide anche se il proiettore dovesse essere posizionato lontano dalla parete, aumentando di conseguenza la diagonale dell'immagine. E non abbiate paura di perdere minuti preziosi per posizionarlo nel punto giusto, poiché l'angolo di proiezione è regolabile di 135°.

La presenza di Android TV, AirPlay e Chromecast promette un intrattenimento a tutto tondo anche a chi è solito muoversi tra diverse piattaforme di streaming, mentre la connettività HDMI e un lettore multimediale USB-A conferiscono al dispositivo completa autonomia. L'installazione è resa semplice merito anche della correzione trapezoidale verticale automatica, rendendo ottimo anche per chi finora non ha mai avuto modo di provare un proiettore.

Riassumendo, l'offerta rappresenta un'opportunità da non perdere per chi desidera un'esperienza di visione cinematografica direttamente a casa. Ma grazie alla sua portabilità e alla sua versatilità, lo si potrà usare anche per proiettare presentazioni aziendali in ufficio o per organizzare serate all'aperto con gli amici.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta.

