Mio figlio segue Me Contro Te, cosa gli regalo a Natale?

Se stai cercando idee regalo per i fan di Me Contro Te in vista delle festività natalizie, hai molte opzioni per sorprendere e deliziare i tuoi cari.

Il duo di youtuber italiano "Me Contro Te", composto da Sofì Scalia e Luigi Calagna, ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico di bambini e ragazzi sin dal loro esordio su YouTube nel 2014. Grazie ai loro video, che spaziano da challenge a vlog e scherzi, hanno raggiunto una notevole popolarità, diventando uno dei canali più seguiti in Italia.

Hanno uno stile semplice e divertente, con video ambientati in contesti comuni come la casa o la scuola, dove affrontando temi quotidiani come amicizia, famiglia e vita scolastica. Hanno anche superato i confini del web, con libri di successo come "Il Mistero della Scuola Incantata" e "Il Libro dei Segreti", che hanno raggiunto le vette delle classifiche di vendita in Italia.

Hanno già fatto quattro film di successo, e probabilmente ne arriveranno altri. Su Youtube i loro video hanno accumulato diversi milioni di visualizzazioni, e hanno un nutrito pubblico anche su Instagram e TikTok. Il loro pubblico è prevalentemente giovane e giovanissimo.

Dunque, se anche in casa vostra c’è un piccolo o piccola fai di Me Contro Te, ecco alcuni consigli come idee regalo.

Esplora le avventure dei tuoi personaggi preferiti attraverso i loro libri di successo come "Il Mistero della Scuola Incantata" e "Il Libro dei Segreti". Un regalo che unisce intrattenimento e lettura.

Il FantaNatale di Luì e Sofì

La storia racconta di Luì e Sofì, due amici che vivono in una piccola città. Un giorno, mentre i due stanno giocando a nascondino, si ritrovano in un mondo magico, il FantaNatale. In questo mondo, Luì e Sofì incontrano renne, elfi e altri personaggi natalizi. Insieme, dovranno affrontare una serie di sfide per salvare il Natale.

Tutte le fantafiabe di Luì e Sofì. Ediz. a colori: Vol. 2

Se ami le fiabe e sei un fan dei Me Contro Te, questo libro è un imperdibile viaggio nel mondo dell'incanto! Accompagna Luì e Sofì in avventure straordinarie, volando su un tappeto magico, esplorando l'Isola Che Non C’è, e visitando il castello della Bestia. Leggi, sogna e divertiti con i Me Contro Te! Età consigliata: 5 anni.

I Fantafumetti

"I Fantafumetti" di Me Contro Te sono dieci avventure a fumetti che portano i giovani lettori in mondi incantati. Creati dal celebre duo di youtuber, Luì e Sofì, questi racconti offrono divertimento colorato. Disponibile su Amazon, è un regalo ideale per chi ama l'innovativo mix di fumetti e avventure.

Le fantafiabe di Luì e Sofì 2

"Le fantafiabe di Luì e Sofì 2" offre un affascinante viaggio nel mondo delle favole rivisitate da Me contro Te. Con una copertina rigida e pagine colorate, è perfetto per i giovani lettori. Esplora quattro nuove avventure, danza con Cenerentolì e scopri storie magiche. Disponibile su Amazon con consegna gratuita su ordini idonei. Entra nel magico mondo di Luì e Sofì, dove la fantasia prende il volo!

Gioca con Luì e Sofì

"Gioca con Luì e Sofì" è un libro 100% ufficiale Me Contro Te progettato per divertire i giovani lettori. Offre giochi da completare, disegni da colorare e pagine da riempire con dediche, storie e lettere speciali, stimolando la creatività dei bambini. Il libro è disponibile online e in diverse edizioni, offrendo un'esperienza coinvolgente per i fan di Me Contro Te.

Merchandising ufficiale

Luì e Sofì, versione bambola

Giochi Preziosi presenta le bambole Me Contro Te - Luì e Sofì, ispirate ai famosi creatori di contenuti. Le fashion doll, alte 30 cm, sono articolate con 6/7 punti di snodo per un divertimento interattivo. Il set include due bambole, Luì e Sofì, perfette per ricreare le sfide viste sui social. Le bambole sono disponibili in diverse versioni di abbigliamento, ciascuna con dettagli unici. Aggiungi divertimento alla tua collezione Me Contro Te con queste adorabili bambole.

Set igiene dentale

Il Set Igiene Dentale Me contro Te rappresenta un pratico compagno per la cura dentale in viaggio o nella routine quotidiana. La pochette inclusa contiene uno spazzolino e un bicchiere contenitore, garantendo praticità e igiene ovunque tu vada. Inoltre, la confezione comprende un dentifricio, assicurando una cura completa per la tua salute dentale.

Cutie Doll

Giochi Preziosi presenta le Cutie Doll "SOGNO DI MATRIMONIO" di Sofì e Luì, ispirate alla proposta di matrimonio di Luì a Sofì. Le bambine possono creare gli abiti da sposa con accessori inclusi. Ogni confezione include 2 pupazzetti da 12 cm. Recensioni enfatizzano la qualità e la confezione integra. Disponibile su Amazon.it con consegna gratuita oggi su ordini oltre 29€. Restituibile fino al 31 gennaio 2024.

Borraccia a tema Me Contro Te

La Borraccia Me Contro Te è un accessorio accattivante e funzionale per i fan. Con design colorato e il logo della famosa coppia Sofì e Luì, è ideale per l'uso quotidiano. Realizzata con materiali di qualità, rappresenta un modo divertente per idratarsi, aggiungendo un tocco di stile alle giornate.

Orologio Me Contro Te

L’orologio Me Contro Te è un affascinante accessorio per i fan, con il logo di Sofì e Luì. Con uno stile giovanile e colorato, offre un tocco di personalità al polso. Realizzato con materiali di qualità, è un modo alla moda per mostrare l'amore per Me Contro Te.