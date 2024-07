Casa pultia senza muovere un dito: robot NARWAL Freo X Plus in sconto di 150€

Vorreste il meglio per la vostra casa, senza dover più passare ore e ore a spazzare e lavare ogni centimentro dei vostri pavimenti? C'è una soluzione ed è trovare un ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti che faccia tutto in autonomia, ovviamente senza spendere un fortuna. Si da il caso che, proprio oggi, il robot NARWAL Freo X Plus, rinomato per la sua eccellente capacità di aspirare e lavare pavimenti è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 249€, rispetto al prezzo originale di 399€. Ciò equivale a uno sconto del 13% a cui si somma un coupon di 100€ per uno sconto extra, elevando il valore dell'offerta. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di rendere le pulizie domestice più semplici e efficienti con il NARWAL Freo X Plus.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100€ durante il checkout

NARWAL Freo X Plus, perfetto per semplificare la vostra routine quotidiana!

Il NARWAL Freo X Plus è la soluzione ideale per chi cerca una soluzione completa e automatica per la pulizia dei pavimenti in casa. Grazie alla sua potente aspirazione di 7800 Pa, è in grado di affrontare qualsiasi tipo di sporco, rendendolo perfetto per le abitazioni dove vivono animali domestici, in particolare tenendo presente peli e sporco che portano in casa. Il dispositivo offre un comfort senza precedenti grazie alla capacità di autovuotarsi della polvere accumulata per un periodo fino a 7 settimane, grazie alla sua innovativa tecnologia di compressione della polvere, assicurando così una manutenzione quasi nulla.

Inoltre, con la certificazione Zero Grovigli, il NARWAL Freo X Plus assicura una pulizia efficace su tutti i tipi di superficie, senza il rischio di intasamenti dovuti a peli e capelli. La doppia funzionalità di lavaggio e aspirazione in un'unica passata, insieme alla sua abilità di eludere gli ostacoli con estrema precisione, lo rendono adeguato anche per le abitazioni più arredate o complesse.

Il NARWAL Freo X Plus si distingue nel mercato degli aspirapolvere robot per il suo sistema innovativo di autopulizia che consente 7 settimane di gestione dello sporco senza intervento manuale. Grazie alla sua tecnologia avanzata di compressione, infatti, il dispositivo accumula efficacemente polvere e detriti, garantendo ambienti puliti più a lungo e riducendo rumori e odori. Non da meno, la sua tecnologia gli permette di evitare ostacoli con precisione millimetrica e di lavare e aspirare in un'unica passata, ovunque tu voglia.

Con un prezzo scontato da 399€ a 349€, il NARWAL Freo X Plus rappresenta un'ottima offerta unica per chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti all'avanguardia. Capace di garantire un'elevata autonomia nella gestione della pulizia domestica. Il mix perfetto tra potenza di aspirazione, gestione degli ostacoli e capacità di autopulizia, lo rendono estremamente pratico e efficiente. Il suo utilizzo vi permetterà di mantenere la vostra abitazione pulita senza sforzi e di godere di più tempo libero. Quindi, consigliamo caldamente l'acquisto di questo prodotto per le sue prestazioni ottime e per la comodità che offre nel quotidiano.

Vedi offerta su Amazon