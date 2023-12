Natale ECOVACS! Super SCONTI sui migliori robot aspirapolvere (fino a 400€)

Se volete cogliere l'occasione di rendere il vostro Natale 2023 ancora più speciale, regalando a voi stessi o ai vostri cari un assistente domestico in grado di liberare tempo prezioso durante le festività, le imperdibili offerte proposte da ECOVACS per questa fase dell'anno sono ciò che fa al caso vostro. Fino al 22 dicembre, e su qualche modello fino al 28 dicembre, avrete infatti l'opportunità di acquistare i robot aspirapolvere di punta dell'azienda con sconti eccezionali fino al 400,00€, superando talvolta quelli del Black Friday. Inoltre, su alcuni modelli, potrete usufruire gratuitamente di accessori extra come i sacchetti per la polvere.

Natale ECOVACS, perché approfittarne?

Approfittare di queste offerte natalizie è consigliato perché, come detto, avrete modo di regalarvi o regalare un robot aspirapolvere di qualità a prezzi scontatissimi, forse superando persino le promozioni dell'ultimo Black Friday. Oltre agli sconti, potrete usufruire di accessori extra, come sacchetti per la polvere, inclusi nel prezzo per la prima volta. Approfittarne vi permetterà poi di concentrarvi su ciò che conta davvero nelle prossime settimane, cioè trascorrere momenti speciali con i vostri cari. Ma naturalmente, un robot aspirapolvere tornerà utile tutto l'anno, quindi approfittate di queste occasioni per semplificarvi la vita quotidiana e acquistare modelli a prezzi vantaggiosi.

ECOVACS offre tre dei suoi robot aspirapolvere in sconto in occasione del Natale. Il primo è il top di gamma ECOVACS DEEBOT X2 OMNI WHITE, venduto a soli 999,00€ anziché 1.399,00€, grazie all'aggiunta di un coupon da 400,00€. Si ripropone dunque il prezzo del Black Friday, ma con una serie di accessori extra inclusi, rendendo l'offerta ancora più allettante. Questo top di gamma è disponibile anche nella colorazione nera e, come è facile immaginare, anche lui gode di uno sconto significativo, permettendovi di acquistarlo a 999,00€. In questo caso, non è necessario applicare alcun coupon, poiché lo sconto è già applicato da Amazon e sarà valido fino al 22 dicembre.

Il secondo robot aspirapolvere proposto in offerta è l'ECOVACS DEEBOT N8 BLACK. Anche su questo c'è un coupon, che fa scendere il prezzo a soli 249,00€. A differenza del modello precedente, che è senza compromessi, questo è perfetto per chi è disposto a svuotare manualmente il serbatoio della polvere, non avendo infatti integrato un sistema automatizzato della polvere.

Concludendo le proposte natalizie, segnaliamo l'ECOVACS DEEBOT T20e OMNI, al quale può essere applicato un coupon di 150,00€, abbassando il prezzo a soli 649,00€. Anche questa offerta rappresenta un'opportunità ottima per coloro che non hanno approfittato delle promozioni del Black Friday il mese scorso. Inoltre, l'ECOVACS DEEBOT T20e OMNI si configura come una valida alternativa al suo fratello maggiore, l'ECOVACS DEEBOT X2 OMNI, mantenendo gran parte delle tecnologie avanzate con poche eccezioni. Queste, tuttavia, contribuiscono a rendere il robot aspirapolvere più accessibile dal punto di vista economico.

Ciò detto, vi invitiamo a visitare le pagine Amazon dei rispettivi prodotti, dove potrete scoprire tutte le caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, a farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve, oltre a rischiare che non arrivino in tempo per Natale.

