OAKO presenta il nuovo tapis roulant da ufficio progettato per integrarsi perfettamente con le sue scrivanie TOP regolabili in altezza. Questo innovativo tapis roulant vi permette di camminare mentre lavorate, senza interrompere il flusso delle vostre attività quotidiane. Grazie al controllo a distanza, mantenere il ritmo giusto non è mai stato così semplice e naturale, trasformando anche le giornate più lunghe in momenti di movimento attivo e salutare.

Walking Office Treadmill, chi dovrebbe acquistarlo?

Compatto e leggero, il tapis roulant OAKO si inserisce con facilità in qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale, senza risultare ingombrante o invasivo. Potrete spostarlo rapidamente e sistemarlo accanto alla vostra scrivania, rendendo il movimento quotidiano una parte naturale della vostra routine lavorativa. La sua presenza discreta garantisce praticità senza sacrificare spazio o comfort.

Il display integrato vi tiene aggiornati su tempo, velocità, distanza percorsa e calorie bruciate, permettendovi di monitorare i vostri progressi mentre lavorate. Con tre modalità d’uso e un telecomando intuitivo, regolare la velocità diventa immediato e senza distrazioni. Questo significa che potrete adattare il vostro ritmo alle esigenze della giornata, mantenendo sempre concentrazione ed energia.

Scegliere il tapis roulant OAKO significa adottare un approccio semplice ma efficace per restare attivi, energici e concentrati, senza rinunciare alla produttività. In occasione del lancio, è disponibile un’offerta di 100€, riducendo il prezzo a soli 249€, un’opportunità ideale per portare movimento e benessere direttamente nel vostro ufficio.

