Per un lavoro più agile, scegli una scrivania dinamica e risparmia quasi 400€

Per esigenze professionali in ufficio o in smart working, una scrivania regolabile di alta qualità è indispensabile. Con uno sconto di quasi 400€ in occasione del Black Friday, scegliere il modello giusto non è mai stato così facile. Sebbene l'investimento iniziale richieda un budget adeguato, invece di 988,99€, ora potete acquistare la OAKO Swift Desk a soli 593,94€. Questa scrivania, con caratteristiche di prim'ordine, garantisce un comfort eccellente e prestazioni ai vertici della categoria.

OAKO Swift Desk, chi dovrebbe acquistarla?

La OAKO Swift Desk è l'ideale per chi cerca un'esperienza di lavoro dinamica e flessibile, soddisfacendo le esigenze di professionisti, studenti o appassionati di gaming alla ricerca di un arredo funzionale e di qualità. Grazie alla sua capacità di regolazione dell'altezza, questa scrivania si adatta perfettamente a ogni momento della giornata, permettendo di passare da una posizione seduta a quella in piedi in modo semplice e veloce. La sua robustezza e il supporto fino a 120kg la rendono adatta anche per attrezzature pesanti, garantendo stabilità e durata nel tempo.

Il design realizzato nell'Unione Europea, unito a un sistema di controllo elettronico avanzato, evidenzia un prodotto di qualità che può facilmente inserirsi in qualsiasi ambiente domestico o professionale. Chi ha a cuore la propria salute e benessere durante le lunghe ore di lavoro o di gioco troverà quindi nella OAKO Swift Desk un alleato prezioso.

L'aggiunta di funzionalità intelligenti anti-collisione e di protezione dal sovraccarico assicura un utilizzo sicuro, evitando danni agli oggetti circostanti o alla scrivania stessa durante la regolazione dell'altezza. Con le dimensioni ottimali di 120 cm x 70 cm, offre ampio spazio per computer, documenti e qualsiasi attrezzatura necessaria, mentre i piedini regolabili garantiscono la perfetta stabilità anche su superfici irregolari. Montaggio semplice e veloce, grazie alle istruzioni chiare incluse e al design intelligente, la rendono ideale per chi cerca, oltre alla funzionalità, anche un'esperienza di setup senza stress.

