L’inverno è il momento perfetto per rivedere le vostre scelte energetiche e approfittare delle offerte più vantaggiose. Alperia vi propone un’opportunità imperdibile: sottoscrivendo oggi le tariffe invernali, potrete beneficiare di luce e gas convenienti, sostenibili e pensate per il vostro comfort quotidiano. La promozione è valida fino al 28 febbraio, quindi non lasciatevi sfuggire l’occasione di risparmiare e contribuire a un futuro più green.

Vedi offerta su Alperia

Luce 100% green con Alperia Smile Easy

Con Alperia Smile Easy, la vostra energia elettrica sarà al 100% proveniente da fonti rinnovabili certificate con Garanzie d’origine. Il prezzo monorario è di 0,1155€/kWh, mentre la quota fissa per il primo anno è di 65€/POD, che dal secondo anno passerà a 144€. Questa soluzione vi permette di combinare convenienza economica e attenzione all’ambiente, garantendo energia pulita per la vostra casa in ogni momento della giornata.

Per quanto riguarda il gas, Alperia Gas Home vi offre una fornitura con CO₂ compensata, contribuendo così alla riduzione dell’impatto ambientale. Il prezzo è indicizzato al PSV con uno spread di 0,16 €/Smc, mentre la quota fissa è di 0€/PDR nel primo anno e di 144€/PDR dal secondo anno. Una scelta responsabile e conveniente, che vi permette di riscaldare la vostra casa con maggiore tranquillità per il pianeta e per il vostro bilancio familiare.

Le offerte Alperia Smile Easy e Alperia Gas Home rappresentano un’occasione unica per abbinare risparmio, sostenibilità e semplicità nella gestione dei vostri consumi. Affrettatevi a sottoscrivere le tariffe invernali entro il 28 febbraio e scoprite come un’energia pulita e conveniente possa fare la differenza nelle vostre giornate. Con Alperia, la vostra scelta energetica diventa vantaggiosa per voi e rispettosa dell’ambiente.

Vedi offerta su Alperia