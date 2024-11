Casa calda o fredda in pochi scond conOlimpia Splendid Dolceclima Compact 10 a solo 239€!

L'Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10 è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 239,19€ anziché 299€, offrendo un risparmio del 20%. Questo climatizzatore portatile 3-in-1, che combina raffrescamento, ventilazione e deumidificazione, è ideale per ambienti fino a 80m³. Dotato della tecnologia all'avanguardia con compressore in classe A e gas refrigerante R290 a basso impatto ambientale, garantisce prestazioni eccezionali con un minimo impatto sul riscaldamento globale. Con il suo design compatto e le ruote piroettanti, può essere facilmente spostato in qualsiasi stanza della vostra casa, garantendo un comfort ottimale ovunque vi troviate.

Offerta riservata solo agli abbonati Amazon Prime

Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Olimpia Splendid-01921 Dolceclima Compact 10 è una soluzione ottimale per chi cerca un climatizzatore portatile efficiente, ma desidera anche fare una scelta ecologica. Grazie al suo utilizzo del refrigerante naturale R290, con un bassissimo impatto sul riscaldamento globale, si rivolge a un pubblico consapevole delle questioni ambientali. La sua compattezza lo rende ideale per chi dispone di spazi limitati o ha la necessità di spostarlo facilmente da una stanza all'altra. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alle ruote piroettanti, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o ufficio, offrendo raffrescamento fino a 80m³ senza necessità di installazioni fisse e ingombranti.

Inoltre, il Dolceclima Compact 10 non è solo un climatizzatore, ma offre anche funzioni di ventilazione e deumidificazione, rispondendo a diverse esigenze climatiche in un unico dispositivo. Il pannello di controllo digitale e il telecomando aggiungono comodità all'uso, permettendo di impostare facilmente tutte le funzioni. Questo lo rende adatto a chiunque cerchi una soluzione pratica per migliorare il comfort della propria abitazione durante i mesi più caldi, senza rinunciare alla praticità e alla sostenibilità ambientale. Con una potenza di 10.000 BTU/h e una classe energetica A, offre prestazioni eccellenti mantenendo bassi i consumi energetici. Il prezzo di 239,19€ lo posiziona inoltre come un'ottima opzione per chi cerca un dispositivo dalle prestazioni elevate a un costo accessibile.

Offerto originariamente a 299,00€, l'Olimpia Splendid-01921 Dolceclima Compact 10 P è ora disponibile a soli 239,19€. Questo climatizzatore si rivela una soluzione eccellente per chi cerca un'opzione ecologica e potente per raffrescare gli ambienti domestici o d'ufficio. La combinazione di tecnologia avanzata, efficienza energetica in classe A, e comodità di trasporto grazie alle sue ruote piroettanti, rende questo prodotto un'ottima scelta per migliorare il comfort nei giorni più caldi. La sua convenienza, unita alla ridotta impronta ecologica, lo rende un acquisto consigliato per chi vuole “rinfrescarsi” nel rispetto dell'ambiente.

Vedi offerta su Amazon